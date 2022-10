Supersport Portimao: Dominique Aegerter fa 13 nella mischia furibonda

Con una super vittoria, la tredicesima dell’anno, Dominique Aegerter mette le mani sul bis nel Mondiale Supersport. Sul traguardo della più bella gara degli ultimi anni il 32enne svizzero ha regolato la Ducati di un bravissimo Raffaele De Rosa e la Kawasaki del turco Can Oncu. Con Lorenzo Baldassarri affondato dalla penalità long lap e solo settimo, per Aegerter questa sembra la svolta del campionato. Adesso sono 45 i punti di vantaggio su Baldassarri, ma restano sei battaglie.

Che mischia!

Sul tracciato di Portimao le regole tecniche “Next Generation” stabilite per equilibrare le prestazioni di moto diversissime, da 600 quattro cilindri a 955 bicilindra, sembrano aver raggiunto la calibratura ottimale. I monologhi Yamaha che avevamo visto in quasi tutti i round precedenti hanno lasciato il posto ad un’autentica mischia. Dieci piloti racchiusi in pochi metri di pista per quasi tutti i 17 giri della corsa. L’episodio che ha spezzato il gruppo (e forse il Mondiale…) a cinque dalla fine: Lorenzo Baldassarri ha sfiorato la MV F3 800 del finlandese Nikki Tuuli, che ha perso il controllo finendo sotto le ruote di Stefano Manzi. Il vincitore di gara 1 era incollato e non poteva far nulla per evitare l’impatto. Manzi e Tuuli sono rimasti intrappolati nel groviglio, per fortuna senza danni fisici. Baldassarri è rimasto in pista, settimo, e ha dovuto scontare anche la penalità, che gli ha impedito di catapultarsi di nuovo su quelli davanti.

Volata da brividi

Verdetto all’ultimo giro: Dominique Aegerter si è lanciato come una furia in curva uno, sorprendendo Federico Caricasulo che con la sua velocissima Ducati aveva guidato il plotone a lungo. Nelle parte più ondulata, lo stesso Caricasulo è stato superato da Raffele De Rosa, perdendo la linea tanto da permettere anche a Can Oncu di sorprenderlo. Nello slancio sull’ultimo rettilineo sono mancati cinque millesimi per acciuffare almeno il terzo gradino del podio. De Rosa ha portato la Ducati al secondo posto, frutto di un sorpasso coraggioso e perfetto. “Ma non è il momento di festeggiare” ha detto il napoletano ricordando il gravissimo incidente di cui sabato è rimasto vittima Victor Steeman.

Su Amazon “Come ho progettato il mio sogno” l’autobiografia del genio Adrian Newey