Superbike Portimao: Victor Steeman investito durante la gara 300, è grave

Victor Steeman, pilota olandese di 22 anni, è rimasto gravemente ferito durante la gara del Mondiale Supersport 300 a Portimao (Portogallo). Nelle prime fasi della corsa Steeman, quattro vittorie in questa stagione, è caduto venendo investito da un altro pilota che seguiva. La competizione è stata immediatamente interrotta. Il pilota è stato soccorso in pista e successivamente trasportato all’ospedale di Faro. Il primo bollettino medico rilasciato dagli organizzatori riferisce di “politrauma e ferite alla testa”.

Programma sospeso

La 300 Supersport, la classe d’accesso al Mondiale Superbike, era la prima corsa del programma odierno, a precedere gara della top class. Al momento il programma è sospeso, ufficialmente in attesa che l’elicottero di soccorso rientri in pista. Steeman è volato via alla curva 14 ed è stato investito da Perez Gonzalez, che ne è uscito indenne. Dalle fugaci immagini TV si è subito compreso che l’incidente è stato molto serio. Victor Steeman corre per Kawasaki MTM ed secondo nel Mondiale guidato dallo spagnolo Alvaro Diaz. Nella sua giovane carriera l’olandese ha disputato 41 gare nella serie iridata, con cinque vittorie in totale, quattro conseguite in questa stagione.

Una scia tragica

Poco più di un anno fa, durante gara 1 del round di Jerez, nello stesso campionato Mondiale Supersport 300 perse la vita lo spgnolo Dean Vinales, cugino di Maverick Vinales, pilota ufficiale Aprilia in MotoGP. Dean aveva appena quindici anni e perì in conseguenza delle ferite riportate nel groviglio fra più piloti innescato dalla sua caduta. Una dinamica sinistramente simile a quella dell’incidente di Steeman. Il momento è nero. Lo scorso week end ci sono state due tragedie sulle piste di velocità, in contesti molto diversi. Nella Coppa Italia a Misano, una serie semi amatoriale, ha perso la vita Federico Esposto, 27 anni. Fatale la caduta e seguente investimento da parte di Marco Sciutteri, per alcuni giorni in coma e ancora ricorato in ospedale. il britannico Chrissy Rouse ha perso la vita giovedi scorso, in conseguenza delle ferite alla testa riportate domenica scorsa a Donington durante il British Superbike a Donington.

