Supersport Most: Nicolò Bulega, e se fosse la volta buona per Ducati?

Dominique Aegerter vola anche a Most. Nei due torni di libere del venerdì il campione del mondo in carica, su Yamaha, si è confermato il più veloce. Alle sue spalle Nicolò Bulega, in piena crescita. Il giovane pilota emiliano – romagnolo, in sella alla Ducati Aruba, si trova sempre più a suo agio in Supersport. Nelle derivate di serie ha ritrovato la serenità che gli mancava in Moto2 ma anche, soprattutto, una buona costanza di prestazioni. La sua prima stagione è decisamente positiva ed in futuro può diventare uno tra i principali protagonisti di questo campionato,

“Sono molto felice perché il feeling con la moto è molto buono – commenta Nicolò Bulega – All’inizio ho fatto un po’ fatica perché è la mia prima volta qui con questa moto. Sono contento perché abbiamo trovato il giusto setup e alla fine abbiamo fatto un buon tempo. Un passettino alla volta, uscita dopo uscita, stiamo migliorando sempre di più. Alla fine della FP2 abbiamo fatto un time attack e anche il passo era buono quindi sono felice e cercheremo di lavorare bene per sabato perché sicuramente gli altri miglioreranno quindi dobbiamo farci trovare preparati”.

In forte crescita anche Federico Caricasulo che dopo il convincente week-end di Donington sembra essersi bloccalo e nel venerdì di Most ha stabilito il terzo tempo davanti a Lorenzo Baldassarri.

Nota curiosa, Raffaele De Rosa questa settimana si è sposato ed è venuto a gareggiare a Most subito dopo il matrimonio. Il viaggio di nozze può attendere, il Mondiale Supersport no.