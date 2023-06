Supersport Misano, Nicolò Bulega pole position e record in qualifica

Nicolò Bulega e la Panigale V2 del Team Aruba sono su un altro pianeta. Rispetto a tutti. Dopo il miglior crono di venerdì pomeriggio, nella Superpole dell’Emilia Romagna Round del Mondiale Supersport hanno dominato fermando il cronometro sul tempo di 1.36.497 abbassando notevolmente il record della pista che apparteneva a Dominique Aegereter con la Yamaha Ten Kate. In prima fila con Nicolò Bulega anche gli altri piloti Ducati con Federico Caricasulo secondo e Yari Montella terzo. Migliore dei non ducatisti Marcel Schroetter, quarto su MV Agusta.

Ottavo Simone Corsi presente come wild card. Dopo qualifica è apparso soddisfatto e consapevole di poter fare una buona. Prosegue il week-end sfortunato di Stefano Manzi che dopo la caduta nel primo turno di libere ha avuto problemi tecnici più gravi del previsto e scatterà dall’undicesima casella. Subito alle sue spalle Marco Bussolotti, presente come wild card e raggiante come non mai. Non è un pilota di professione e questa gara per lui è un momento di festa. All’ultimo giro ha avuto un problemino altrimenti avrebbe potuto fare addirittura meglio. Turno da dimenticare per Raffaele De Rosa che praticamente non ha girato.

Foto Marco Lanfranchi

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri