Lorenzo Baldassarri sempre più vicino alla vetta del Mondiale Supersport. Con il terzo successo di fila (il quarto in stagione) il romagnolo della Yamaha Evan Bros sale ad appena cinque punti dal battistrada Dominique Aegerter. La corsa è stata fermata con bandiera rossa all’undicesimo dei diciotto passaggi previsti, causa la caduta del turco Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) centrato duramente dal britannico Kyle Smith (Yamaha). Sofuoglu è rimasto a terra, in una zona pericolosa, per cui scontato lo stop. In quel momento Baldassarri era davanti, con Aegerter che aveva appena siglato il giro veloce della gara e stava preparando l’attacco al rivale italiano. In mezzo c’era l’olandese Glenn Van Straalen (Yamaha). Confronto diretto rimandato a gara 2, qui il programma della domenica.

Ducati senza pace

La Panigale V2 ha acquisito competitività grazie all’aumento dell’apertura farfalla stabilito dai commissari tecnici, nell’ambito delle “regole variabili” introdotte per permettere la coesistenza di moto così diverse per cubatura. Federico Caricasulo è scattato dalla pole, come alla Ducati non succedeva dal 2001. Ma il ballo è durato poco più di sei giri, prima che la moto italiana si fermasse sconsolatamente a bordo pista. Via libera quindi per le solite Yamaha, con Baldassarri, Van Straalen e Aegerter a giocarsela in famiglia. E’ durata poco anche la baldanza di Can Oncu, pupillo Kawasaki Puccetti, finito quarto, dopo esser stato mandato platealmente a quel paese da Baldassarri. Dove c’è il turco ci sono sempre contatti, sportellate e manovre al limite…

Come cambia la top ten Mondiale

Dopo gara 1 di Magny Cours la situazione di classifica è la seguente: 1. Aegerter punti 261; 2. Baldassarri 256; 3. Bulega 152; 4. Oncu 125; 5. Manzi 108; 6. Van Straalen 95; 7. Montella 86; 8. Huertas 75; 9. Caricasulo 67; 10. Tuuli 66.

