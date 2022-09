Superbike Magny Cours: Piloti e team in difficoltà, è corsa contro il tempo

Se tutto va bene, fra i vigneti della Nievre oggi non dovrebbe più piovere. Ma è proprio questo il problema cui dovranno far fronte piloti e team Superbike impegnati nel settimo round Mondiale a Magny Cours. Il venerdi è andato in fumo fra scrosci di pioggia e asfalto mai completamente bagnato e solo per tre giri (scarsi) d’asciutto al mattino. A questo punto, se il meteo non farà nuovi scherzi, restano appena trenta minuti di FP3 per preparare le tre sfide in programma. Fra l’altro la terza sessione è programmata alle nove, cioè con pista molto fredda vista la forte escursione termica che si registra nel periodo di questa zona della Francia.

Istanti decisivi

“La FP3 sarà estremamente importante, perchè correremo sempre sull’asciutto e non abbiamo ancora riferimento” ha commentato Jonathan Rea in coda ad un venerdi da dominatore sul bagnato (qui i tempi). In appena mezz’ora i piloti dovranno farsi un’idea delle nuove soluzioni slick introdotte da Pirelli, un’anteriore e una posteriore SCX, quindi molto soffici. Dovranno verificare comportamento, usura e adattare gli assetti delle moto. Un rompicapo praticamente irrisolvibile. La situazione avvantaggerà le squadre che hanno maggiori riferimenti a Magny Cours, in particolare Kawasaki e Yamaha. Jonathan Rea qui ha vinto nove volte, Toprak Razgatlioglu invece ha dominato il week end 2021 con tre vittorie. Una delle quali (Superpole Race) persa a tavolino per una contestatissima penalizzazione per attraversamento della zona verde ai bordi del tracciato durante il confronto diretto con lo stesso Jonathan Rea.

Ducati e Bautista in apnea

Alvaro Bautista qui invece ha gareggiato con la Panigale solo nel 2019, senza brillare eccessivamente. “Non ho mai girato a Magny Cours con la Ducati su pista asciutta” ha messo le mani avanti il leader del campionato. Venerdi, sul bagnato, è incappato in una caduta all’ingresso della curva del Liceo, senza conseguenze fisiche. L’incidente però è l’avvisaglia di un fine settimana denso di pericoli per il ducatista.

Gli orari delle dirette TV

Sabato 10 settembre (diretta qualifiche-gare su Sky Sport MotoGP)

9:00-9:30 Prove 3 Superbike

9:45-10:05 Superpole Supersport 300

10:25-10:45 Superpole Supersport

11:10-11:25 Superpole Superbike

12:40 Gara 1 Supersport 300

14:00 Gara 1 Superbike (diretta Sky Sport e TV8)

15:50 Gara 1 Supersport

Domenica 11 settembre (diretta gare su Sky Sport MotoGP)

9:00 Warm Up Superbike

9:25 Warm Up Supersport

9:50 Warm Up Supersport 300

11:00 Superpole Race Superbike (differita TV8 ore 18.15)

12:30 Gara 2 Supersport

14:00 Gara 2 Superbike (differita TV8 ore 19.15)

15:15 Gara 2 Supersport 300

