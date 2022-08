Il leader Supersport fermato per la domenica di gare per condotta antisportiva. Dominique Aegerter è stato il protagonista di una situazione insolita, che ha lasciato perplessi, ma che parallelamente ha fornito una ghiotta occasione ai rivali, Baldassarri in primis. Un doppio zero pesante per il pilota svizzero, coinvolto nella carambola iniziale in Gara 1 che ha portato alla squalifica per Gara 2. Il #77 in seguito ha ammesso il tutto ed un’ulteriore conferma è arrivata con le dichiarazioni alla fine del round a Most.

Le scuse

“Per prima cosa, sono terribilmente dispiaciuto per quanto successo dopo l’incidente in Gara 1” si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale di Dominique Aegerter. “Era una situazione frenetica, non ho agito correttamente e ho commesso degli errori. Non volevo davvero mettere altre persone in pericolo e mi voglio scusare per questo.” Ora il pensiero è solo per le gare dopo la pausa estiva. “Il campionato non è finito: pensiamo alla seconda parte di stagione, lavoreremo sodo per ottenere sempre il massimo. Ci vediamo a Magny-Cours.”

Cos’è successo?

Dominique Aegerter è rimasto coinvolto nel groviglio alla prima curva, innescato da un’imprudenza di Can Oncu, poi richiamato per scontare un “ride through”. Il pilota svizzero ha simulato una botta in testa per rallentare i soccorsi in mezzo alla via di fuga, e indurre la direzione gara allo stop con bandiera rossa. Eventualità che gli avrebbe permesso, forse di ripartire. Bisogna precisare che nell’eventualità sarebbe dovuto rientrare entro cinque minuti in pit lane, e con una sola moto a disposizione, poi sarebbe stato da appurare se i meccanici di Yamaha Ten Kate sarebbero riusciti a ripristinare il danno. La corsa è proseguita regolarmente: lo stop non è stato dato nonostante al secondo passaggio in chicane ci fossero ancora i soccorritori di Aegerter esposti.

Il mistero

La vicenda, in ogni caso, non è chiara. Sabato pomeriggio infatti Dominique Aegerter è stato portato in ospedale: dopo una TAC di controllo, i medici della WorldSBK hanno rilasciato il solito bollettino indicando lo svizzero “unfit” (cioè escluso da via) per “concussion” (trauma cranico). Se, per stessa ammissione del pilota, non c’era alcuna “concussion”, perchè i medici di gara hanno rilasciato questa diagnosi? Il giorno dopo il bubbone è scoppiato quando Dominique Aegerter ha chiesto di correre, rivelando agli stessi medici, che non aveva niente e il giorno prima “non aveva agito correttamente”. I medici l’hanno comunicato allo Stewart Panel che ha comminato l’esclusione da gara 2. Che pasticcio…

