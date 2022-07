Il round di Most potrebbe essere stato decisivo per il Mondiale Supersport. Lorenzo Baldassarri, con la doppietta in Repubblica Ceca, si è portato a soli quattordici punti dal leader Dominique Aegerter. Lo svizzero è stato squalificato per aver simulato una botta alla testa dopo il groviglio alla partenza della prima sfida, onde provocare lo stop della corsa e poter tornare in pista. Qui i dettagli. Dopo un week end ad alta tensione, Lorenzo Baldassarri è stanco ma felice. Soprattutto, torna a casa con la doppietta in tasca.

“Non è stato semplice perché vuoi vincere, rischi di strafare, di fare una cavolata – commenta Lorenzo Baldassarri – Poi vuoi stare tranquillo ma rischi lo stesso perché non rimani concentrato. Dovevamo portare a più punti possibile e siamo riusciti ad ottenere il bottino più importante quindi è bellissimo. Questa è la dimostrazione che ho fatto un bello step anche di testa, una conferma importante anche per me stesso”.

Aegerter è stato sospeso per la gara per antisportività

“Me lo hanno detto ma non mi sbilancio perché non vorrei che questo sport diventasse come il calcio. Se è stata presa questa decisione evidentemente andava presa. Bisogna mettere un freno alla tentazione di sdraiarsi in pista, era già successo in passato, mi pare in Moto3. E’ anche pericoloso. Se un pilota è stato sfortunato non può rovinare la gara anche agli altri.

Io sono una persona molto trasparente a me non piace mettere le maschere. Con mio fratello quando giocavamo da bambini se rubavo lo dicevo. Lui ha cercato in qualche modo di rubare. Come dire “io sono caduto e la faccio ripartire” ma la caduta può succedere. Io non ci penserai mai di fare una cosa del genere poi non si sa mai nella vita”.

Ora vai in ferie felice?

“E’ importante avere ridotto le distanze. Da una carica bestiale, andare in pausa con la consapevolezza che è tutto aperto. Queste due vittorie caricano molto anche la squadra, ne avevano bisogno e io lo stesso. Sapevamo di essere forti però serve un po’ di fortuna e molta fiducia. Venerdì, quando Aegerter era in pista, non faceva un altro sport. Posso andare in vacanza soddisfatto. Vivo a Rimini, lì c’è tutto, ancora non so cosa farò nella pausa, ma sono contento”.

