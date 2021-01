Supersport: dalla Moto3 (ri)ecco Davide Pizzoli, al via con VFT Racing

Ufficializzato un altro tassello per il Mondiale Supersport 2021. Dal Motomondiale arriva (anzi, ritorna) Davide Pizzoli, ingaggiato da VFT Racing.

Mondiale Supersport che nel 2021 vedrà al via il sodalizio di una compagine e di un pilota tricolori. Quest’ultimo è Davide Pizzoli, reduce dalla prima stagione completa in Moto3 ed al passaggio ufficiale in una categoria in cui ha già disputato qualche gara nel 2017. Ma aggiungiamo anche VFT Racing, team con Fabio Menghi alla guida, ufficialmente ai nastri di partenza delle derivate di serie per questo nuovo anno.

“Annuncio il mio 2021. Correrò nel Mondiale Supersport in sella alla Yamaha R6 del Team VFT Racing. Ringrazio la famiglia Menghi che mi ha dato questa fantastica opportunità.” Queste le parole con cui lo stesso pilota ufficializza il suo futuro nelle corse. Classe 1999, di Roma, Pizzoli ha chiuso la sua prima annata completa Moto3 senza punti, con un 18° posto a Misano come miglior risultato. Punti che non erano arrivati nemmeno nelle wild card disputate negli anni precedenti.

Oltre ai trascorsi in CEV e CIV Moto3, come detto ha già corso qualche gara in WorldSSP. Con MV Agusta ha messo a referto i primi cinque round della stagione 2017, con un 14° posto e quattro zeri. Sarà al via con la Yamaha R6 di VFT Racing, struttura nata nel 1994 dalla passione di Valerio Menghi e della sua famiglia (allora dal nome ‘Family Team’). Ha già vari trascorsi nel Mondiale Supersport, nel quale ritornerà appunto nel 2021.