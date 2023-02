Nicolò Bulega è raggiante dopo la prima giornata di test a Phillip Island ma non si fa illusioni. Sa che bene che essere i più veloci nel pre-campionato è molto positivo ma non è una garanzia di successo in gara. Tra l’altro il Mondiale Supersport 2023 non nasce sotto una buona stella, con le polemiche legate al software MecTronik, ricevuto in anticipo da Aruba e Ten Kate (leggi qui). Bulega comunque è uno tra i favoriti, sia per il primo round che per il campionato.

“Sono contento – dice Nicolò Bulega – Phillip Island è la mia pista preferita. Mi sono trovato subito bene con la mia moto, ho raggiunto immediatamente un ottimo feeling e sono riuscito ad essere veloce, a spingere. Sia io che il mio team abbiamo lavorato al meglio però siamo solo al primo giorno. Nei test abbiamo cercato di trovare il setup perfetto ma la perfezione non esiste quindi cerchiamo di migliorare in generale un po’ in tutto: io e la moto. Sicuramente da domani faranno dei progressi anche gli altri quindi dobbiamo cercare di stare concentrati”.

Sei stato il più veloce in tutti i test pre-campionato: in Spagna, Portogallo ed ora in Australia. Cosa provi?

“Sì, fino ad oggi sono sempre stato il più veloce, mi sono trovato bene con la mia Ducati e questo è molto importante, mi da molta carica e fiducia. Però non ho distanziato tanti gli altri, siamo tutti abbastanza vicini. Manzi è stato molto veloce. Penso che anche lui abbia dei margini di miglioramento quindi dovrò cercare di fare sempre meglio”.

Affronterai il primo round con ottimismo.

“Sono pronto per il week-end e cercherò di essere al top e lottare per il vertici ma non sarò il solo, lo faranno anche altri ragazzi. Io devo restare concentrato e dare il cento per cento”.

Qual è il tuo obbiettivo per questa stagione?

“L’anno scorso mi sono classificato quarto. Ho perso il terzo posto in campionato perché abbiamo avuto qualche problema e io sono scivolato in alcune gare. Ora i primi due, Aegerter e Baldassarri, sono andati in Superbike. Sicuramente ci sarà Manzi con la Yamaha che sarà forte ma ci sono anche tanti altri. Io penso di essere tra quelli che possono fare bene”.

Foto Aruba Racing