Supersport Australia: Yari Montella vince ma è senza contratto 2023

Yari Montella è tornato ad assaporare la gioia del successo a due anni di distanza dalle vittorie nell’Europeo Moto2 del 2020. A Phillip Island il ventiduenne del Team Puccetti Racing è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio in una gara del Mondiale. Il suo futuro però è ancora incerto.

Chi è Yari Montella

Yari Montella è nato ad Oliveto Cita, un paesino in provincia di Salterno. Per i ragazzi del sud è sempre difficile emergere ma lui c’è riuscito. Non ha corso in minimoto ma è partito dalla MiniGP. E’ stato poi protagonista nella Sport Production. Nel 2014 è diventato Campione Italiano 250SP ed è approdato al CIV ed al CEV Moto3. Nel 2018 ha debuttato come wild card nel Motomondiale al Gran Premio di San Marino. L’anno successo ha gareggiato nel CEV Moto2 ed è salto più volte sul podio. Nel 2020 si è laureato Campione Europeo Moto2 con sei vittorie consecutive e due secondi posti su undici gare. E’ stato poi promosso nel Mondiale Moto2 a tempo pieno ma è stata un’esperienza veramente da dimenticare per lui, sia livello di risultati che emotivo. Ha deciso così di voltare completamente pagina, cambiare ambiente e gareggiare in Supersport.

Al suo primo anno nel WSSP si è classificato quasi sempre nella top ten ed ora è settimo in classifica generale.

La gioia per la vittoria e l’incertezza per il futuro

Yari Montella dopo il suo primo successo è felice ma rimane con i piedi saldamente a terra. Puccetti ha confermato Can Oncu, “spinto” dai consistenti appoggi di Federazione e Governo turco, sotto la gestione dell’onnipresente e potente Kenan Sofuoglu. Invece il futuro di Montella è ancora in via di definizione. La squadra emiliana potrebbe fare uno junior team per il pilota salernitano ma al momento non c’è nulla di certo.

“Riguardo la vittoria è tutto molto bello – commenta Yari Montella – Dall’Indonesia abbiamo fatto un bello step sulla moto che sta dando ottimi frutti. Già la settima scorsa ero riuscito ad avvicinarmi ad Oncu, il mio compagno di squadra. Siamo arrivati in Australia convinti di poter far bene. Ci siamo trovati in condizioni un po’ particolari per tutti e sul bagnato siamo riusciti a dire la nostra. In ogni caso anche nelle libere sull’ asciutto eravamo stati tra i più veloci quindi sono molto soddisfatto, contento del lavoro che stiamo facendo e fiducioso per gara-2, indipendentemente dal meteo”.

Cosa farai nel 2023?

“Siamo lavorando, ancora non so nulla. Al momento sono senza contratto”.