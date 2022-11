Supersport Australia Gara 1: La prima volta di Yari Montella

Yari Montella, 22 anni, conquista il suo primo successo Mondiale sul bagnato a Phillip Island in coda ad un tesissimo confronto diretto con Federico Caricasulo. Dopo numerosi cambi di posizione è stato il giro finale a emettere la sentenza: l’ex campione europeo Moto2 è andato in testa, e tentando di resistere l’inseguitore Caricasulo è finito a terra in ingresso alla curva 4. Festa grande per il team Kawasaki Puccetti che punta forte sul turco Can Oncu e invece scala il gradino più alto podio con il ragazzino italiano alla prima stagione completa in Supersport. Montella finora aveva un quarto posto come miglior piazzamento, ma in una volta sola si è preso tutto. Oncu è finito terzo.

Bulega secondo, manca l’ultimo passo

La scivolata di Caricasulo ha vanificato quello che poteva essere uno spettacolare tris italiano. Infatti Nicolò Bulega ha seguito i due di testa come un’ombra, a sette-otto giri dalla fine dando pure l’impressione di poter colmare i due secondi (scarsi) di svantaggio. La rimonta non è riuscita, ma il secondo posto è un bel premio per la Ducati cui adesso è rimasta solo l’ultima sfida di stagione per rompere il ghiaccio. Yamaha (campione del Mondo), MV Agusta, Triumph e Kawasaki hanno vinto almeno una volta, adesso manca solo il sigillo Panigale V2 955. Il regolamento Next Generation, con le restrizioni decise a tavolino per mantenere equilibro fra moto di cubature e cilindrate molto diverse era partito fra mille polemiche, forse non è proprio ortodosso dal punto di vista tecnico. Ma non c’è dubbio che abbia ridato slancio alla Supersport.

Dominique Aegerter al largo dai guai

La pioggia improvvisa ha scombinato il piano di tanti, visto che tutte le sessioni precedenti si erano svolte sull’asciutto, Superpole compresa con miglior tempo pari al millesimo fra Caricasulo e Bulega. Il fresco due volte iridato Dominique Aegerter, persa la ruota del terzetto di testa, ha navigato in acque tranquille, portando a casa il quinto posto, dopo aver mollato anche la presa di Lorenzo Baldassarri. Lo svizzero ha comunque preceduto l’altra Ducati di Raffaele De Rosa.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: Instagram