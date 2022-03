Superbike, la BMW perde Michael van der Mark infortunato

Michael van der Mark non sarà in pista nei test Superbike previsti da domani a giovedi a Misano. Il pilota olandese è caduto mentre si allenava in mountain bike fratturandosi una gamba. Si sarebbe trattato della prima uscita con la M1000RR in questo 2022, dopo l’assaggio compiuto a fine novembre a Jerez. Con la BMW sarà regolarmente in pista Scott Redding.

Incerti i tempi di recupero

Il guaio sembra abbastanza serio e il team BMW ancora non è stato informato su quali saranno i tempi di recupero. Sicuramente Michael van der Mark salterà la prossima tappa di preparazione invernale, prevista la prossima settimana (25-26 marzo) a Barcellona. Ricordiamo che il Mondiale Superbike partirà il 9-10 aprile al Motorland Aragon, preceduto dalle ultime due giornate di test il lunedi e martedi precedenti.