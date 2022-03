Superbike, Test Misano: Redding, Bautista, Petrucci e gli altri protagonisti

A Misano Adriatico va in scena una due giorni di test Superbike, Supersport e CIV che vedrà in pista 29 piloti di 17 team diversi. Nell’occasione verranno presentate anche le nuove livree del Barni Spark Racing Team. Sarà presente anche Danilo Petrucci che si prepara per la nuova esperienza nella Superbike Usa in sella alla Ducati Panigale.

I protagonisti del test a Misano

Mercoledì 16 e giovedì 17 marzo al Misano World Circuit si respirerà aria di Mondiale Superbike, a meno di un mese dall’inizio della stagione 2022 in programma ad Aragon. Un test organizzato dal team Aruba ma che vede la partecipazione anche di Kawasaki, Yamaha e BMW. Ci saranno anche i piloti che partecipano al CIV, il cui campionato prenderà il via proprio a Misano il 2 e 3 aprile. Tra i big presenti sul tracciato di San Marino ci saranno Michael Ruben Rinaldi e Alvaro Bautista con le moto 2022 e le nuove livree. Per la Casa di Borgo Panigale test anche per Nicolò Bulega in vista del nuovo capitolo Supersport e i team privati, compreso Danilo Petrucci con la V4 in versione Moto America.

Il Barni Spark Racing Team si presenterà al Garage 51 Store di MWC Square martedì alle 11.00. Per il WorldSBK il sammarinese Luca Bernardi e per il debutto nel mondiale Supersport Oliver Bayliss, il 19enne figlio della leggenda Ducati Troy Bayliss. Per la categoria CIV ci sarà Michele Pirro, alla sua ottava stagione, vincitore di 5 titoli, affiancato da Michal Filla.

L’esordio stagionale di Scott Redding

Yamaha aderirà ai test col Team GRT e i piloti Garrett Gerloff e Kohta Nozane, il Team Gil Motorsport con Christophe Ponsson, il Team Keope con Niccolò Canepa e Randy Krummenacher. Per la prima volta nel 2022 gireranno i piloti ufficiali BMW, Scott Redding e Michael Van der Mark, insieme al tandem del team Bonovo formato da Loris Baz ed Eugene Laverty. La Kawasaki scende in azione con il Team Puccetti costituito da Lucas Mahias, Can Oncu e Yari Montella.

In pista anche i team Ducati Supersport e MV Agusta con Niki Tuuli e Bahattin Sofuoglu. In occasione della due giorni di test Superbike si presenterà il team Ducati Motocorsa con Axel Bassani e il Team GoEleven con Philipp Oettl. A MWC anche il Team Broncos impegnato nel CIV SBK con Lorenzo Zanetti, Andrea Mantovani e Mattia Pasini.