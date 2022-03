Superbike, Scott Redding-BMW: la strategia dei test invernali

Scott Redding si sta allenando ad Almeria in vista del Mondiale Superbike 2022. I test a numero chiuso spingono il pilota britannico ad allenarsi con una BMW M1000RR di serie in attesa della prossima uscita a Misano dal 15 al 17 marzo. Lavora soprattutto sullo stile di guida, il motore della sua nuova moto è ben diverso da quello della Ducati Panigale V4R guidata nell’ultimo biennio. Finora ha tenuto due test invernali con il costruttore tedesco, a Jerez e all’Estoril, nel dicembre scorso.

Scott Redding in modalità “winter”

Le dirette avversarie Kawasaki, Yamaha e Ducati hanno già portato le ruote in pista in questo 2022, BMW invece ha adottato una strategia diversa. Come spiegato da Shaun Muir, capo del team BMW, le rigide condizioni invernali non sono uno scenario favorevole per portare avanti lo sviluppo. Meglio attendere temperature d’asfalto migliori per poter raccogliere dati utili e limare i dettagli tecnici. Anche quest’anno i team SBK hanno a disposizione dieci giorni di test, oltre a quelli ufficiali decretati dalla Dorna. “Ducati, Kawasaki e Yamaha hanno molta esperienza con le loro moto e sono ai massimi livelli“, ha spiegato Scott Redding a Speedweek.com. Le modalità dei test andrebbero riviste secondo molti. “Se la BMW si sviluppa allo stesso ritmo delle altre, è difficile colmare il divario quando hanno a disposizione lo stesso numero di giorni di test. Devi testare di più per raggiungere qualcuno. Ma la situazione è questa: dobbiamo sfruttare al meglio il tempo a disposizione“.

Non perde certamente il sorriso e la tenacia. In questi giorni l’ex ducatista ha fatto tappa in Spagna per tenersi in movimento su pista. “Sono un pilota piuttosto aggressivo. Ma non puoi spingere oltre un certo limite con la moto standard. Devi guidare in modo diverso – ha sottolineato Redding a Motorsport-Total.com -. Questo mi aiuterà anche quando tornerò alla moto da corsa“, nonostante freni, telaio e rigidità della moto di serie siano diversi dalla sua Superbike che adotterà nel prossimo Mondiale. Come ormai fa da tempo Scott ha trascorso l’inverno in California, la mountain bike è divenuto lo strumento principale per allenarsi, anche per via delle circostanze: “Covid e Brexit mi hanno reso difficile allenarmi in pista“.



