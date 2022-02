SBK, programma dei test: Jerez attende Honda, Vallelunga per Bassani

La preseason SBK continua a Jerez il 22-23 febbraio con Honda al lavoro. Axel Bassani girerà a Vallelunga, Toprak Razgatlioglu ad Aragon il 3-4 marzo.

Dopo i test di Jerez e Portimao la Superbike è pronta a ritornare in pista per la fase pre-stagionale. I test invernali presentano un folto programma di uscite prima dell’inizio del WorldSBK, in programma ad Aragon dall’8 al 10 aprile. In Portogallo (8-9 febbraio) abbiamo assistito ad un primo antipasto di quella che sarà il prossimo campionato, con una sfida a distanza sul giro secco tra Toprak Razgatlioglu, autore del nuovo record di Portimao, Jonathan Rea e Alvaro Bautista.

La pre-season SBK 2022

Il 17-18 febbraio Honda ha tenuto un test all’Algarve, ma è pronta a ritornare in azione il 22-23 febbraio a Jerez de la Frontera. Axel Bassani sarà a Vallelunga il 28 febbraio per il roll-out insieme al team Motocorsa diretto da Lorenzo Mauri. Per rivedere all’opera il campione del mondo dovremo attendere il 3-4 marzo, ad Aragon, quando ai piloti ufficiali si affiancheranno anche Garrett Gerloff e Kohta Nozane.

Il circuito di Misano entrerà in scena dal 15 al 17 marzo, dove finalmente si metterà al lavoro BMW per una tre giorni piena. Ducati e Yamaha proveranno due giorni, in questa occasione ci sarà anche Axel Bassani. Il 25-26 marzo in Catalunya dovrebbero ritrovarsi Kawasaki, Yamaha, Ducati e BMW. L’ultimo test SBK prima dell’inizio di stagione è quello ufficiale di Aragon il 4-5 aprile, pochi giorni prima del via. Dal momento che il regolamento impone un massimo di dieci giorni di test nel corso dell’anno, team e piloti scenderanno in pista solo se le condizioni saranno ritenute ideali. Possibile svolgere anche mezze giornate.

Jonathan Rea ha chiesto a gran voce di rivedere le regole dei test. Lo scorso gennaio a Jerez aveva in programma due giorni di prove, ma ha sfruttato solo mezza giornata a causa del maltempo. Con conseguente dispendio di denaro. “Dorna dovrebbe intervenire nel programma di test, proprio come fa in MotoGP, fissare delle date prima dell’inizio della stagione, a cui partecipano tutte le squadre. Le regole attuali sono uno spreco di denaro. Ci costringono a fermarci quando le condizioni peggiorano, solo per non perdere una giornata di test“.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

Calendario dei test Superbike

22 e 23 Febbraio: Jerez

28 febbraio: Vallelunga

3 e 4 marzo: MotorLand Aragon

16 e 17 marzo: Misano

25 e 26 marzo: Barcellona-Catalunya

4 e 5 aprile: MotorLand Aragon