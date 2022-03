Addio Franco Delmonte, il pioniere degli organizzatori

Si è spento ieri Franco Delmonte, uno tra gli ultimi pionieri del motociclismo italiano. Nel 1974 fondò il Motoclub Ducale di Parma. In un primo tempo organizzava gare in salita poi si è concentrato sulle manifestazioni Sport Production e Motoestate. Migliaia di piloti si sono avvinati al motociclismo partecipando alle competizioni promosse da Franco Delmonte, gare a costi accessibili ma formative ed entusiasmanti. Tra i vincitori del Motoestate figurano nomi importanti come Massimo Meregalli, Gianluigi Scalvini, Fabrizio Lai, Sebastiano Zerbo, Paolo Blora… Tra i piloti che hanno gareggiato per il Motoclub Ducale, da ricordare i fratelli Guareschi ed Alex Valesi, protagonista nel Mondiale 500 e team manager iridato con Harada.

Franco Delmonte, nel corso degli anni, ha saputo valorizzare il circuito parmense Varano, non solo pista per le auto ma anche per le moto.

Nell’ultimo decennio aveva passato il testimone a suo figlio Filippo che lo ricorda in un toccante post su Facebook.

“Mio padre se n’è andato. Lo ha fatto in una domenica di marzo, qualche giorno dopo la nascita della nipote, quasi avesse voluto aspettare che nascesse lei, per un’ultima gioia.

Se ne va una parte di motociclismo: 50 anni di corse, di aneddoti, di successi, di gioie e dolori, di un motociclismo che cercheremo di portare avanti, ma non sarà facile perché son cambiate tante cose.

È sempre stato amato e rispettato nell’ambiente. Grazie a lui ho trasformato la mia passione in lavoro, ho preso la mia strada per cercare di portare avanti quello che aveva costruito. Negli anni ci siamo sempre confrontati, spesso con opinioni diverse, ma tutto ha contributo negli anni a rendere il Motoestate un trofeo sempre più appetibile. Mio padre aveva iniziato organizzando le gare in salita poi era passato alla pista con le Sport Production ed il Motoestate. È riuscito a coinvolgere grandi aziende: prima Michelin, poi Dunlop ed altre importanti realtà che hanno dato lustro e garantito ottimi montepremi. Mio padre è stato il primo a mettere in palio una moto.

Ora ritroverà mia mamma, i suoi amici ed organizzerà insieme a Gabriele Aliprandi, Alberto Fantini, Irene Morolli, Renzo Catalucci e gli altri grandi che non ci sono più”.

