Motoestate, le conferme e le novità verso la stagione 2022

Si avvicina la stagione 2022 dei Trofei Motoestate, partenza ufficiale a fine aprile. Non mancheranno alcune novità, vediamole.

Tutto pronto per dare il via ai Trofei Motoestate 2022, che scatteranno ufficialmente a fine aprile. Non ci saranno modifiche per quanto riguarda il format caratteristico dei weekend di gara. Rimane il sabato di prove libere (mattino) e prime qualifiche (pomeriggio), seguono domenica le ultime prove e tutte le gare. Novità invece per le moto presenti, a partire dal ritorno delle Naked (ne abbiamo parlato qui) con premiazioni distinte in base alla potenza. Di scena anche la Big Supersport e la Junior Supersport, ma segnaliamo anche qualche cambio di regolamento per la Moto4 e novità nei punteggi.

Le Naked

Come già anticipato nei mesi scorsi, torneranno a calcare le piste del campionato le Naked. In programma premiazioni distinte in base alla potenza dei mezzi, una formula per agevolare la partecipazione di tutte le semi-carenate. In questo settore infatti le case si sono letteralmente sbizzarrite per quanto riguarda cilindrate e cavalli, portando quindi alla formazione di diverse “categorie”. Parliamo di Super-little per moto fino a 110 cavalli, segue Super-medium fino a 165 CV, per finire con Super-big oltre 165 CV.

Big Supersport

La Big Supersport correrà all’interno della 600 Open, con una classifica separata e vedrà al via le Ducati, Triumph e MV che sembrano chiamate a segnare il futuro della categoria. Su tracciati tecnici come quelli del Motoestate, le 600 tradizionali potranno fare ugualmente la voce grossa. Sarà sicuramente un altro anno di passione in pista, mentre in termini statistici, come già detto, le classifiche saranno divise. Confermata anche la 600 Stock per moto con motori ed elettronica di derivazione di serie. Si correrà come consueto in regime di mono-gomma Dunlop: i piloti potranno scegliere tra gomme intagliate, D213 oppure le slick KR.

Junior Supersport

È un po’ la novità del mercato. Dopo Aprilia 660 ora arriva anche Yamaha R7, che avrà un suo trofeo mono-marca come già accade per la casa di Noale e Honda CBR 650. Tutte moto che possono fungere da step intermedio tra la 300 e la 600. Sono tutti mezzi dai costi contenuti, nuovi e il regolamento Open agevolerà la partecipazione di tutte le moto, senza particolari esborsi. Una categoria ottima per chi vuole muovere i primi passi sulle plurifrazionate e per i piloti che desiderano allenarsi e affiancare il MES al monomarca.

Moto4, le modifiche regolamentari

La Moto4 non sarà più monomotore, ma si potrà correre anche con Aprilia 250 e prototipi con motore Yamaha WR. A questo proposito è stato permesso ai motori Zogshen che hanno corso in questi anni di poter essere elaborati secondo regole ben precise, grazie all’aiuto di tecnici blasonati, per essere competitivi contro gli altri propulsori. La categoria è senza ombra di dubbio perfetta per i giovani che vogliono avvicinarsi ai prototipi, con una spesa contenuta. Si correrà in regime di mono-gomma Dunlop, con pneumatici preformanti come dimostrato in queste stagioni. Nelle altre categorie nessuna modifica sostanziale. Rimangono invariati i regolamenti di 125 Sp e 125 Open, 250, 300 Supersport, Supermono, 1000 Open e Stock, Race Attack. Per quest’ultima cambia il criterio di ingresso nella classifica per la categoria Challenge.

Cambiano i punteggi

Come nel 2021, non ci saranno scarti e i punti andranno soltanto agli iscritti al trofeo. Cambiano i punteggi, che diventano uguali a quelli del Motocross. Al vincitore andranno 25 punti, mentre al secondo 22 e al terzo 20. Poi 18, 16 e via fino al ventesimo classificato che guadagnerà 1 punto. Saranno inoltre previsti punti aggiuntivi: 2 per la pole position e altri 2 per chi farà segnare il giro veloce in gara. Qualora la pole e/o il giro veloce vengano conquistati da un wild card, non saranno assegnati.

Il calendario 2022

1° round: 30 aprile-1 maggio – Varano de’ Melegari

2° round: 28-29 maggio – Cremona Circuit

3° round: 25-26 giugno – Magione

4° round: 6-7 agosto – Varano de’ Melegari

5° round: 24-25 settembre – Cremona Circuit