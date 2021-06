Superbike, UFFICIALE Misano aperto per 5007 spettatori al giorno

Ufficiale: la capienza di Misano in occasione del Mondiale Superbike questo week end è aumentata a 5007 spettatori al giorno. Ecco dove trovare i biglietti

E’ ufficiale: 5.007 ingressi al giorno potranno gustarsi lo spettacolo Superbike di scena a Misano venerdi, sabato e domenica prossimi. In mattinata la Sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha firmato l’atteso decreto che aumenta la capienza rispetto alle 1000 persone al giorno che erano inizialmente previste. Ricordiamo che si tratterà del terzo appuntamento del Mondiale, capeggiato dall’irlandese Jonathan Rea con 35 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e 38 punti nei confronti di Scott Redding, pilota di punta Ducati.

“Riconosciuta la nostra professionalità”

“Grazie al Ministro della Salute Roberto Speranza, alla Sottosegretaria Valentina Vezzali e al Capo Dipartimento Michele Sciscioli per l’attenzione accordata al nostro dossier – il commento di Andrea Albani, managing director MWC. “E’ stato un lavoro di equipe e vogliamo sottolineare come fondamentale sia stato il tavolo di lavoro fra MWC con la Federmoto, la Regione Emilia-Romagna e Dorna Sport nell’interlocuzione col Governo. Siamo pronti a questa nuova sfida, vogliamo a tutti i costi contribuire al veloce ritorno ad una condizione di normalità. In tutto questo siamo pienamente confortati dal lavoro che Prefettura, Forze dell’ordine e polizie locali svolgono da sempre con grande professionalità”.

Basta la prova di negatività

Per l’accesso in tribuna sarà necessario il certificato di avvenuta vaccinazione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose. Oppure certificazione di avvenuta guarigione, certificato che comprovi la guarigione da Covid-19 in data non antecedente a sei mesi dal giorno della manifestazione. Ma può bastare anche la certificazione di negatività ad un test antigenico molecolare o rapido effettuato in data non antecedente le 48 ore dalla manifestazione.

Dove acquistare i tagliandi

Ad oggi i biglietti sono disponibili per l’acquisto online sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com. Settori: Tribuna A, Tribuna B, Tribuna C e Tribuna Centrale e sarà prevista eventualmente anche l’apertura della tribuna D e tribuna Brutapela. MWC sta adoperandosi inoltre per consentire l’acquisto dei biglietti anche presso le casse autodromo.

