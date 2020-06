Jonathan Rea rinnova con la Kawasaki con "accordo pluriennale". Non serve specificare la durata, resterà in verde fino a fine carriera

Jonathan Rea resta in Kawasaki “con un accordo pluriennale”. Non è servito neanche specificare la durata, il Cannibale ha 33 anni e questo annuncio significa che correrà con la marca di Akashi fino all’epilogo della carriera. “Può vincere altri tre Mondiali” aveva anticipato nei giorni scorsi a Corsedimoto il capo delle attività sportive, Guim Roda. Una dichiarazione che Jonathan Rea aveva retwittato, lasciando intendere che l’accordo era già cosa fatta.

IL MIGLIORE FUORI MERCATO

La Kawasaki ci ha voluto regalare un colpo ad effetto: ha tolto Jonathan Rea dal mercato, non solo per il 2021 ma, probabilmente, per sempre. Esattamente come Honda HRC ha fatto con Marc Marquez, bloccato per i prossimi quattro anni di MotoGP. La conferma non è mai stata in dubbio, neanche a Phillip Island quando – coi media – il cinque volte campione del Mondo si era divertito a non smentire le voci che lo davano sulla lista di alcune squadre MotoGP. Nelle stesse ore, in Australia, anzi Jonathan concordato con il vertice Kawasaki le basi per il rinnovo. Non uno, neanche due anni, ma un impegno pluriennale, “perchè Jonathan Rea ha conquistato con noi cinque Mondiali, ma vuole continuare a vincere, e noi anche” ha aggiunto Guim Roda.