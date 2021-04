Superbike UFFICIALE Il Mondiale correrà a Most, in Repubblica Ceca

La Superbike 2021 aggiunge un nuovo round nel tracciato che non ha mai ospitato eventi iridati. La gara il 6-8 agosto, firmato un accordo di cinque anni.

Adesso è ufficiale: il Mondiale Superbike il 06-08 agosto sarà di scena a Most, tracciato della Repubblica Ceca che non ha mai ospitato eventi di livello iridato. Escludendo le due gare extraeuropee in Argentina, e Indonesia, che per motivi diversi difficilmente verranno disputate in questa stagione, si tratta dell’undicesimo round previsto da un calendario che continua a cambiare. L’inizio è previsto il 23-24 maggio dal Motorland Aragon. In Italia la Superbike correrà solo un round, il 12-13 giugno a Misano. L’Australia è stata rinviata, se tutto va bene potrebbe aprire il Mondiale 2022 nella canonica data di fine febbraio.

Nuove frontiere

L’ingresso di Most non è un tappabuchi per implementare un calendario ancora in formato “pandemia” ma una novità strategica per il promoter Dorna. E’ stato infatti siglato un accordo di cinque anni, comprensivo di un analogo impegno con Nova TV, che offrirà la copertura di tutte le gare del campionato in Repubblica Ceca e Slovacchia. Most è stato costruito nei primi anni ’80 e nel biennio 87-88 aveva ospitato il campionato europeo velocità. A quell’epoca si trattava della serie propedeutica al Motomondiale. Nel 2004 l’impianto ha subìto una profonda ristrutturazione e oggi le infrastrutture sono di livello. E’ una pista medio veloce, disegnata in modo da garantire un bello spettacolo. Sarà un’incognita in più per piloti e squadre, perchè ovviamente nessuno vi ha ancora fatto test.

Ci sarà anche il pubblico?

Ancora non è deciso se l’evento di Most potrà ospitare o meno spettatori: la decisione verrà assunta fra un paio di mesi, in base alle norme che verranno dettate dalle autorità sanitarie locali. Questo il calendario del Mondiale Superbike, ad oggi:

21-23 maggio: Motorland Aragon (Spagna)

28-30 maggio: Estoril (Portogallo)

11-13 giugno: Misano (Italia)

2-4 luglio: Donington (Gran Bretagna)

23-25 luglio: Assen (Olanda)

6-8 agosto: Most (Repubblica Ceca)

20-22 agosto: Navarra (Spagna)

3-5 settembre: Magny Cours (Francia)

17-19 settembre: Montmelò (Spagna)

24-26 settembre: Jerez (Spagna)

1-3 ottobre: Portimao (Portogallo)

15-17 ottobre: San Juan (Argentina)*

12-14 novembre: Mandalika (Indonesia)*

*eventi da confermare