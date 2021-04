Superbike: Toprak Razgatlıoğlu positivo al Covid-19 nei test a Barcellona!

Clamoroso a Barcellona: durante i test Superbike, Toprak Razgatlıoğlu è risultato positivo al Covid-19. Il turco rimarrà in isolamento fino a test negativo.

Nei test Superbike a Barcellona non sono mancate le sorprese, oltre ai primi casi della stagione. Dopo il forfait di Eugene Laverty (pilota presente, moto pure, ma non il team) e di Álvaro Bautista in seguito ad un infortunio non comunicato ad Honda, nella giornata odierna ha destato sospetto l’assenza di Toprak Razgatlıoğlu dopo avere completato soltanto due uscite nella mattinata del secondo giorno.

Per il turco si è da subito vociferato qualcosa riguardo problemi di salute, facendo pensare tutti ad una potenziale positività al Covid-19. Toprak non è più sceso in pista dalla mattinata e si è in seguito scoperto essere dovuto ad un test effettuato la mattina stessa. Razgatlıoğlu ha infatti dovuto aspettare il responso del test, perdendo di fatto tutto il day 2. Le cose per lui però si sono messe peggio una volta saputo il risultato…

Razgatlıoğlu è infatti risultato positivo al Coronavirus dopo un secondo test effettuato questa mattina. Tutti i membri della squadra sono invece risultati negativi al primo test PCR obbligatorio al quale invece Toprak era stato dichiarato positivo. Il turco era già stato isolato preventivamente dalla squadra, ma adesso dovrà rimanere in auto-isolamento come prevedono i protocolli COVID-19 e le linee guida sanitarie della Spagna.

