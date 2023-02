Superbike: Tom Sykes dove sei finito? “Calma, la top 10 è nel mirino”

Il ritorno nel Mondiale Superbike di Tom Sykes ha destato molto interesse ma nel precampionato il campione 2013 è stato il convitato di pietra. Nessun lampo, neanche sul giro secco che è sempre stata la sua specialità. A Jerez e Portimao la priorità era riprendere confidenza con la Kawasaki Ninja dopo tre anni in BMW e la passata stagione da ducatista nel British Superbike. Oltre che, ovviamente, familiarizzare con il team Puccetti, ambiziosa formazione satellite di Akashi. Nella due giorni di collaudi a Phillip Island ci si aspettava il cambio di marcia, invece Tom ha concluso solo 19°, in ritardo di 1″8 dal primatista Alvaro Bautista. E’ tanto, su un tracciato come Phillip Island, dove per altro lo stesso Sykes è sempre andato fortissimo. Cos’ è successo?

Fra caduta e dubbi tecnici il morale resta alto

Martedi, ultimo scorcio di precampionato, Sykes è caduto senza conseguenze fisiche ma riportando gravi danni alla Kawasaki. Insomma, il bilancio a prima vista non sembra positivo. Manuel Puccetti, proprietario della formazione che ha lanciato Toprak Razgatlioglu, però non ha perso la fiducia, anzi. “Nei test abbiamo fatto una scrematura di tutte le aree di messa a punto, abbiamo intrapreso parecchie strade diverse di sviluppo, che avevamo abbozzato coi precedenti piloti ma poi avevamo abbandonato” ci ha spiegato il manager reggiano. “Adesso è ora di concretizzare, cioè fare meglio di quello che avete visto fino adesso”.

“Obiettivo top ten”

Puccetti è ottimista e c’è un motivo preciso. “Il passo gara è stato buono, penso che Sykes abbia molto potenziale da poter mostrare. Ragionevolmente, ipotizziamo di poter puntare alla top ten”. Stanotte, orario italiano, sono in programma le prime due sessioni del Mondiale 2023 e vedremo che succede. La prima sfida è ormai questione di ore, non c’è più un istante da perdere.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon