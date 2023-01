Superbike test Portimao, classifica day 1: Rinaldi brucia tutti

È terminata la prima delle due giornate di test Superbike a Portimao. Team e piloti hanno trovato un clima favorevole per portare avanti il lavoro già impostato a Jerez la scorsa settimana. Da segnalare che in pista hanno girato anche rider della MotoGP come Jorge Martin, Aleix e Pol Espargarò, Maverick Vinales e Miguel Oliveira con moto stradali. Solo quest’ultimo, però, dotato di transponder.

A registrare il miglior tempo è stato Michal Ruben Rinaldi, che nel finale ha piazzato la zampata chiudendo in 1’39″639. Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha preceduto di soli 61 millesimi Jonathan Rea del Kawasaki Racing Team e di 68 il compagno di squadra Alvaro Bautista. Altre conferme positive sulla nuova Panigale V4 R.

Toprak Razgatlioglu giù dal podio virtuale di giornata. Il turco del team Pata Yamaha Prometeon ha siglato il quarto crono, distante 212 millesimi da Rinaldi. Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Locatelli, più in palla che in Spagna e con un gap di 348 millesimi dal leader di questo day 1 di test SBK all’Autodromo Internacional do Algarve.

Superbike, test Portimao: Gardner in top 10, Petrucci e Bassani indietro

In sesta posizione troviamo la Honda di Xavi Vierge (+0″414), seguito dalla Kawasaki di Alex Lowes (+0″625). Entrambi sono caduti in mattinata e hanno provocato delle bandiere rosse, però non hanno avuto conseguenze fisiche e hanno potuto proseguire il loro lavoro. Ottavo tempo per Iker Lecuona (+0″942) con l’altra Honda ufficiale. A completare la top 10 il rookie Remy Gardner (+1″028) del team GYTR GRT Yamaha e Garrett Gerloff (+1″059) del team Bonovo Action BMW.

Solo dodicesimo Scott Redding (+1″110) con la BMW della squadra ufficiale, preceduto anche da Loris Baz con l’altra M 1000 RR di Bonovo Action. Non brilla neppure Danilo Petrucci, quindicesimo a 1″682 da Rinaldi con la Ducati Panigale V4R 2023 del Barni Spark Racing Team. Dietro di lui troviamo Dominique Aegerter con l’altra R1 del team GYTR GRT Yamaha e Tom Sykes con la Ninja ZX-10RR del Kawasaki Puccetti Racing Team.

Axel Bassani, assente a Jerez con il team Motocorsa Racing, non è andato oltre il diciottesimo tempo a 2″343 dalla vetta. Diciannovesimo il rookie Bradley Ray, al debutto con il team Motoxracing. Ventesimo Lorenzo Baldassarri (+2″811) con un’altra R1, quella del team GMT94. Inizio non positivo per Eric Granado e Hafizh Syahrin del team MIE Honda, che in classifica sono dietro anche a dei piloti della Supersport oltre che a Miguel Oliveira.