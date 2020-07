Anche in Catalogna continua il confronto diretto fra Scott Redding e Jonathan Rea, che nel primo giorno di test si sono divisi il primato nelle due sessioni. La Ducati vola

Scott Redding è stato il più veloce al termine della prima giornata di test Superbike al Montmelo, tracciato catalano che a settembre ospiterà per la prima volta il Mondiale. Il britannico della Ducati ha girato in 1’41″727, lasciando di nuovo alle spalle l’iridato Jonathan Rea: 184 millesimi il divario fra i due. Nella sessione mattutina era stato il pilota Kawasaki il più veloce, ma nella calura pomeridiana (29° aria, 46°C d’asfalto) le posizioni si sono ribaltate. Entrambi hanno compiuto anche consistenti serie di giri veloci, dimostrando di essere pronti alla battaglia. La Superbike ripartirà il 1 agosto da Jerez, sempre in Spagna.

I tempi del primo giorno

1.Redding (GB-Ducati) 1’41″727; 2.Rea (GB-Kawasaki) 1’41″911; 3. Baz (Fra-Yamaha) 1’41″980; 4. Lowes A. (GB-Kawasaki) 1’42″218; 5. Bautista (Spa-Honda) 1’42″320; 6. Sykes (GB-BMW) 1’42″455; 7. Cortese (Ger-Kawasaki) 1’42″573; 8. Davies (GB-Ducati) 1’42″641; 9. Razgatliogl (Tur-Yamaha) 1’42″771; 10. Laverty (Irl-BMW) 1’42″832; 11. van der Mark (Ola-Yamaha) 1’42″975; 12. Haslam (GB-Honda) 1’42″996 13. Mercado (Arg-Ducati) 1’42″997; 14. Gerloff (Usa-Yamaha) 1’43″119; 15. Caricasulo (Ita-Yamaha) 1’43″435; 16. Schieb (Chi-Kawasaki) 1’43″568; 17. Barrier (Fra-Ducati) 1’44″690.