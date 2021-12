Superbike, Test Jerez: Iker Lecuona in ospedale, salterà il day-3

Iker Lecuona salterà la terza giornata di test Superbike a Jerez a causa di un frattura al mignolo. Il pilota HRC è caduto alla 12 ma senza gravi infortuni.

Non comincia nel modo migliore il capitolo Superbike per Iker Lecuona. L’ex pilota MotoGP salterà la terza e ultima giornata di test a Jerez a causa di un incidente nel day-2. Al mattino ha riportato una caduta in curva 12 che lo ha costretto a fermarsi al centro medico, mettendo la parola fine alla sua seconda giornata di prove. Fino ad allora aveva fermato il cronometro in 1’40″430, migliorando di qualche decimo il tempo del day-1 e che gli è valso il quarto posto del giovedì.

L’incidente non gli ha permesso di accumulare giri e confidenza con la CBR 1000-RR. Stagione 2021 difficile per Lecuona, che ha chiuso il campionato MotoGP come pilota con il maggior numero di cadute. Resta ad un secondo dal best lap finora stanziato da Jonathan Rea, che oggi non ha corso per decisione del KRT per conservare una giornata di test. Il pilota HRC stava completando il suo 24° giro quando è incappato nella caduta in una delle curve più veloci, rimediando un duro colpo alla mano sinistra.

Dalle prime radiografie è risultata una frattura al mignolo che lo costringe a dare forfait. Passato in ospedale ha escluso infortuni gravi, anche se nei prossimi giorni dovrà ritornare dai dottori per accertamenti. Iker Lecuona ritornerà alla guida della Fireblade nel prossimo test privato di Superbike in programma a fine gennaio, ancora una volta a Jerez. Ai box HRC venerdì ci sarà solo il compagno e neofita Xavi Vierge.