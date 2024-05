Superbike Test Cremona, giorno 2: i tempi finali, doppietta Yamaha

Il test Superbike al Cremona Circuit è ufficialmente terminato. A differenza di ieri, oggi i team e piloti non hanno dovuto fare i conti con la pioggia e hanno potuto lavorare normalmente. Nella sessione mattutina il miglior tempo era stato realizzato da Sam Lowes (team Marc VDS) in 1’29″137, in quella pomeridiana ci sono stati dei piloti che sono andati sotto quel crono. Il migliore è stato di Remy Gardner in 1’28″860.

Superbike test Cremona: il resoconto finale

Alle spalle del pilota del team GYTR GRT Yamaha c’è la R1 del team Pata Prometeon Yamaha guidata da Andrea Locatelli, battuto per soli 59 millesimi. Il terzo ad essere riuscito a migliorare rispetto al best lap di Lowes è Michael Ruben Rinaldi con la Ducati Panigale V4 R del team Motocorsa. Per lui e la squadra di Lorenzo Mauri un test importante, visto l’inizio di stagione molto complicato.

Quarto crono del pomeriggio siglato da Scott Redding del team Bonovo Action BMW, che ha preceduto la Panigale di Nicolò Bulega e la M 1000 RR del compagno Garrett Gerloff. Settima piazza per Dominique Aegerter, che con l’altra Yamaha GRT ha accusato un distacco di 646 millesimi da Gardner. In top 10 anche Tito Rabat (Kawasaki Puccetti), Alvaro Bautista (Aruba Ducati) e Iker Lecuona (Honda). Undicesimo tempo per Jonathan Rea con la sua R1.

Classifica tempi pomeriggio (giorno 2)

Classifica tempi mattino (giorno 2)

Foto: WorldSBK