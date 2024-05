Superbike Test Cremona, giorno 2: i tempi alle 13, quattro Ducati davanti

È da poco terminata la sessione mattutina della seconda e ultima giornata di test Superbike al Cremona Circuit. Oggi in azione anche i team Aruba Ducati, Pata Prometeon Yamaha e GYTR GRT Yamaha, che ieri avevano deciso di non girare. Andrea Iannone con il team Go Eleven ha scelto di non correre, ieri non sembrava particolarmente convinto della sicurezza del tracciato e ha spiegato che è necessario parlare di alcuni miglioramenti da apportare.

Superbike Test Cremona: la classifica a metà giornata

Il miglior tempo è stato realizzato da Sam Lowes in 1’29″137. Anche ieri mattina (QUI il resoconto) era stato il pilota del team Marc VDS a stampare il miglior crono (1’29″976). Alle sue spalle ci sono altri tre piloti Ducati: Nicolò Bulega, Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. Quinta posizione per la Ninja di Tito Rabat (team Kawasaki Puccetti), a precedere le Yamaha di Andrea Locatelli e Jonathan Rea. Quest’ultimo ha avuto anche un problema tecnico che ha provocato una bandiera rossa.

Ottavo e nono posto per le Honda CBR1000RR-R Fireblade SP del team HRC, con Iker Lecuona davanti a Xavi Vierge. Top 10 chiusa dalla BMW M 1000 RR di Scott Redding (team Bonovo Action).

Alle 14 si riparte con l’ultimo turno di test Superbike previsto al Cremona Circuit. Dopo l’acquazzone che ha rovinato la sessione pomeridiana del day 1, oggi i piloti dovrebbero poter continuare a girare in condizioni di asciutto.

Foto: WorldSBK