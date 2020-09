Superbike Teruel, Michael Rinaldi insiste e si prende anche le prove 3

Michael Rinaldi svetta anche nella FP3, ormai è nell'olimpo della Superbike. Jonathan Rea insegue, Scott Redding risale. Alle 11 la Superpole

Michael Rinaldi è lanciatissimo. Dopo aver primeggiato nelle due sessioni del venerdi, il pilota privato della Ducati Go Eleven svetta anche nella FP3, precedendo il compagno di marca Scott Redding e il solito Jonathan Rea. Si è girato con temperature molto fresche: aria 17 °C, asfalto sotto ai 30 °C. Per gara 1 invece sono attesi 30 °C, quindi i tempi di questa sessione servono unicamente per farsi un’idea di quello che potrà succedere in Superpole, che partirà alle 11:00 con 5-6 °C in più. Ricordiamo che su questo tracciato conquistare una casella in prima fila è importantissimo anzi, come dice Jonathan Rea, “qui la qualifica è tutto“.

Ducati all’offensiva

Più che il primato, colpisce il margine che Michael Rinaldi ha marcato in questa FP3 rispetto ai top rider. Redding è a oltre tre decimi, Rea anche di più. La Ducati comunque è in forte risalita: Rinaldi qui ormai è una certezza, Scott si è dato una bella mossa, adesso dovrà trovare il ritmo anche con l’asfalto più caldo. Chaz Davies ha il quinto tempo: per il gallese, che al Motorland ha un gran potenziale, sarà importantissimo evitare l’autogol dello scorso week end, quando è stato solo nono in Superpole pregiudicando le possibilità di successo.

Alex Lowes con il mal di pancia

Non è sceso in pista Alex Lowes, disturbato da un virus gastrointestinale. Il pilota britannico della Kawasaki aveva chiuso le due sessioni del venerdi al terzo posto della combinata. Quindi era intenzionato a cancellare il passo falso commesso sabato scorso in gara 1, quando era caduto con violenza nei primi giri. Le sue condizioni sono in corso di valutazione e i medici si sono riservati di concedere il permesso di farlo tornare in pista per la Superpole che prenderà il via alle 11. Qui il programma della giornata