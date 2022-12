Superbike, Syahrin resta nel team MIE Honda: rinnovo ufficiale

Anche nel Mondiale Superbike 2023 il team MIE Racing Honda schiererà due CBR1000RR-R Fireblade. Una sarà guidata da Eric Granado, recentemente annunciato come sostituto di Leandro Mercado, e l’altra sarà affidata nuovamente ad Hafizh Syahrin.

Il 28enne pilota malese è stato confermato dalla struttura di Midori Moriwaki, che ha deciso di dargli ancora fiducia dopo un anno difficile da rookie nel WorldSBK. Da non escludere che dietro il rinnovo del contratto ci possa essere Petronas, colosso petrolifero della Malesia che alcuni rumors danno come possibile futuro sponsor della squadra.

Le parti hanno già collaborato nel Motomondiale in occasione del GP di Sepang del 2022. In Moto2 è stato schierato il team Petronas MIE Racing per far correre come wild card i piloti malesi Azroy Anuar e Kasma Daniel.

Syahrin felice di restare con MIE Honda nel WorldSBK

Syahrin ha espresso grande soddisfazione per aver prolungato il suo contratto: “Sono molto felice di rimanere con il MIE Racing Honda Team anche la prossima stagione. So che Midori Moriwaki sta mettendo insieme un pacchetto più forte per il 2023. Io mi concentrerò sul dare tutto ciò che posso, sfruttando l’esperienza dello scorso anno e puntando a finire a punti in ogni gara. Il mio obiettivo principale è quello di essere più competitivo e sono pronto a lavorare sodo per farcela“.

Se il pilota malese è molto motivato, anche Midori Moriwaki conferma il desiderio di rilancio nella prossima stagione: “Penso che Hafizh ed Eric formeranno una coppia forte e competitiva e ci aiuteranno sia a sviluppare il nostro progetto con Honda nella categoria sia a promuovere il Campionato Mondiale Superbike e il motociclismo in Sud America e Asia, due regioni estremamente strategiche per il nostro sport“.

Nel 2023 MIE Racing e il team ufficiale HRC dovrebbero avere una collaborazione più stretta rispetto a quella degli ultimi anni. Lo sviluppo della CBR1000RR-R Fireblade dovrebbe avvenire con maggiore sintonia e confronto tra le due realtà. Intanto, dal 13 al 15 dicembre entrambe dovrebbero essere in pista a Jerez per un test utile in vista del prossimo campionato WorldSBK.