Superbike, Granado con MIE Honda nel 2023: Moriwaki promette novità

Il team MIE Racing Honda ha ufficializzato l’ingaggio di Eric Granado per il Mondiale Superbike 2023. Il 26enne brasiliano prende il posto di un altro sudamericano, l’argentino Leandro Mercado, in sella alla CBR1000RR-R Fireblade della squadra di Midori Moriwaki.

Dal 2019 corre stabilmente in MotoE e nell’ultima stagione ha chiuso al secondo posto guidando per il team LCR. Anche nel 2023 continuerà a correre nel campionato elettrico con la formazione di Lucio Cecchinello. Si dividerà tra MotoE e WorldSBK, dove ha già gareggiato nel 2020 proprio con MIE Racing Honda nel round a Estoril (Portogallo) ottenendo un punto.

Granado pronto alla sfida del Mondiale SBK

Granado ha alle spalle esperienze anche in Moto3 e Moto2, ha vinto pure quattro titoli SBK in Brasile ed è stato campione europeo Moto2 partecipando al FIM CEV Repsol nel 2017. È entusiasta di intraprendere una nuova avventura nel Mondiale Superbike: “Sono felice e ringrazio per questa opportunità. Arrivare qui è stato a lungo un mio obiettivo. Ho vinto quattro campionati brasiliani Superbike e ho corso nel campionato spagnolo SBK nelle ultime due stagioni. È una categoria che conosco, anche se ovviamente il campionato del mondo opera a un livello molto più alto. Penso che sia una grande opportunità per me e per la mia carriera“.

Il fatto che la squadra non abbia ottenuto grandi risultati nelle ultime stagioni non lo scoraggia per niente: “Sono molto fiducioso che avremo una moto competitiva e che potremo lavorare insieme alla Honda per migliorare la moto. Sarà una vera sfida, lottare con piloti veloci e di livello mondiale, ma cercherò di imparare molto da loro e fare del mio meglio per ottenere risultati solidi ogni fine settimana in modo da poter arrivare alla fine della stagione sapendo di aver fatto un buon lavoro“.

Midori Moriwaki annuncia un team MIE Honda più forte

Non potevano mancare le parole di Midori Moriwaki, convinta di aver puntato sul pilota giusto per il 2023: “Sono assolutamente felice di dare il benvenuto a Eric. Il suo talento, la velocità, la professionalità e il suo atteggiamento solare sono valori chiave per me e penso che si adatterà perfettamente alla struttura. Una struttura che verrà rafforzata anche dal punto di vista tecnico e manageriale per garantire una crescita e un miglioramento continui. Voglio anche ringraziare di cuore Tati per i due fantastici anni insieme, per il suo duro lavoro e il totale impegno nei confronti della squadra. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro“.

La proprietaria della squadra non ha mancato di ringraziare Mercado e ha anche annunciato che la struttura verrà rinforzata. Un annuncio importante, perché ci sono state difficoltà innegabili in questi anni e intervenire è doveroso per dare un senso alla presenza del team nel WorldSBK.