Superbike e Supersport, test Phillip Island: gli orari delle sessioni

Team e piloti Superbike e Supersport sono pronti per l’ultimo test pre-campionato a Phillip Island, dove poi nel prossimo weekend inizieranno le gare. Tanto lavoro da fare per presentarsi al meglio sulla griglia di partenza. Due giornate da utilizzare nel modo giusto per sistemare le moto e provare nuove soluzioni.

Superbike, test Phillip Island: tutti inseguono Ducati

Per quanto riguarda la SBK, ci si attende una Ducati molto forte con Alvaro Bautista che in Australia è sempre stato particolarmente forte. Ma anche Michael Ruben Rinaldi, brillante nei primi test, vuole essere lì davanti. Yamaha e Kawasaki, però, non stanno a guardare e cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote al team campione del mondo in carica. Per la nuova Ninja ZX-10RR c’è anche una nuova omologazione con un motore migliore, seppur con lo stesso numero di giri/min del 2022.

Honda e BMW inseguono. Ma se il team HRC ha lasciato l’ultimo test di Portimao con parecchia fiducia, invece la situazione in casa BMW non è delle più rosee. La nuova M 1000 RR non ha impressionato finora, quindi squadre e piloti sono alla ricerca di qualche passo in avanti importante.

Supersport, chi emergerà in Australia?

In SSP c’è tanta curiosità di vedere quali saranno i valori in pista a Phillip Island. La categoria è stata dominata dalla Yamaha in questi anni e non è escluso che questa possa essere la stagione buona per le Supersport Next Generation, che con un anno di esperienza alle spalle possono essere più pronte a lottare per il titolo. Il team Aruba Ducati con Nicolò Bulega si candida per essere protagonista, però ci sono tanti nomi interessanti che possono dire la loro nel 2023. In casa ducatista anche Federico Caricasulo, pilota esperto in questa classe, va tenuto d’occhio. Così come Yari Montella. E ci si attende una crescita pure da Oli Bayliss.

In Triumph puntano sulla coppia Tuuli-Truelove, mentre MV Agusta si aspetta tanto dal duo Schrotter-Sofuoglu. C’è anche il ritorno di Honda, che però potrebbe vivere un primo anno di transizione. Tra coloro che corrono con “vecchie” moto c’è Kawasaki, che ha nel team Puccetti la squadra di riferimento per puntare a vincere con Can Oncu. In Yamaha da tenere d’occhio soprattutto Jorge Navarro e Stefano Manzi del team Ten Kate.

SBK e SSP, test Phillip Island: gli orari

Superbike e Supersport sono in azione lunedì 20 e martedì 21 febbraio per l’ultimo test pre-campionato. Dovrebbe esserci sole in entrambe le giornate, ma attenzione al vento (soprattutto martedì). Le due categorie gireranno insieme sulla pista di Philip Island, sono previste delle sessioni specifiche per ogni categoria. Di seguito il programma delle due giornate con i relativi orari italiani.

Lunedì 20 febbraio

23:10 (domenica 19)-1:00 – Supersport – Prove Libere 1

1:10-3:10 – Superbike – Prove Libere 1

3:40-5:30 – Supersport – Prove Libere 2

5:40-7:40 – Superbike – Prove Libere 2

Martedì 21 febbraio

23:10 (lunedì 20)-1:10 – Superbike – Prove Libere 1

1:20-3:10 – Supersport – Prove Libere 1

3:40-5:40 – Superbike – Prove Libere 2

5:50-7:40 – Supersport – Prove Libere 2

