Supersport, Bulega e Aruba Ducati pronti al nuovo step: “Grandi ambizioni”

Il team Aruba Racing Ducati nel 2023 punterà a fare il bis nel Mondiale Superbike, ma vuole lottare per vincere anche in quello Supersport. Con Nicolò Bulega si punterà a migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno, quando ci fu il debutto assoluto della Panigale V2 nella categoria.

L’ex pilota della VR46 Riders Academy nel 2022 si è rilanciato in SSP dopo delle annate difficili in Moto3 e Moto2. Ha conquistato nove podi e ha chiuso al quarto posto della classifica. Ci si aspetta una crescita nella nuova stagione. Vincere la sua prima gara nel campionato può aiutarlo a sbloccarsi e consentirgli di fare uno step importante. Intanto, nei test invernali è stato veloce.

Supersport, Bulega determinato per il 2023

In attesa di disputare l’ultimo test pre-campionato a Phillip Island (20-21 febbraio), il team Aruba Racing Ducati ha svelato la livrea della Panigale V2 per il Mondiale Supersport 2023. L’evento si è svolto presso l’Auditorium Aruba.it, situato all’interno del Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (Bergamo).

Bulega si è detto molto carico per questo 2023: “Non vedo l’ora di essere in Australia. Abbiamo grandi aspettative per questa stagione. I test a Jerez e Portimao hanno dimostrato che abbiamo preso la direzione giusta. Mi sono sentito immediatamente a mio agio con la moto, credo che siano stati fatti piccoli ma importanti passi avanti nelle prestazioni. L’obiettivo è cominciare bene e lottare sempre con i primi. Alla fine, vedremo cosa avremo raccolto“.

SSP, il team Aruba Ducati punta in alto

Il 2022 è stato l’anno di debutto della Panigale V2, quindi c’era tanto da lavorare per “sgrezzare” una moto che deve fare i conti anche con delle limitazioni. Serafino Foti, team manager Aruba Racing Ducati, è fiducioso per il nuovo anno: “Affrontiamo la seconda stagione nel WorldSSP con grandi ambizioni e consapevolezza di avere tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. Riponiamo grande fiducia nel talento di Nicolò e nelle potenzialità della Panigale V2. Siamo allo stesso tempo consapevoli dei nostri concorrenti, ma è una sfida che non ci spaventa“.

Anche il team principal Stefano Cecconi non vede l’ora che inizi il campionato: “È una sfida affascinante che affrontiamo con grande determinazione. Siamo al secondo anno di un progetto sul quale abbiamo puntato molto e che continuiamo a sostenere con impegno. Al primo anno anno con una moto nuova e con un pilota rookie nella categoria abbiamo dimostrato di poter essere molto competitivi. Faremo della dedizione e dell’attenzione ai dettagli le armi vincenti per ottenere i risultati che ci siamo prefissi“.

Foto: Aruba Racing Ducati

