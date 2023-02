Superbike, il team Kawasaki Puccetti si presenta: Sykes e Oncu carichi

Stasera il team Kawasaki Puccetti Racing ha svolto l’evento di presentazione per la stagione sportiva 2023. La squadra di Manuel Puccetti sarà impegnata sia nel Mondiale Superbike sia nel Mondiale Supersport e lo fa con rinnovate ambizioni.

Gli ultimi anni in SBK sono stati particolarmente difficili e l’ingaggio di un pilota esperto come Tom Sykes serve proprio per tornare a fare risultati di un certo livello. In SSP, invece, è atteso un ulteriore step da parte di Can Oncu e l’obiettivo è quello di lottare per il titolo.

Superbike-Supersport 2023: il team di Manuel Puccetti punta in alto

A presentare l’evento c’era il celebre giornalista Alberto Porta. Manuel Puccetti ha sottolineato i principi del suo team: “Siamo una squadra di super appassionati e ci mettiamo tanto cuore, oltre che tanto lavoro, per ottenere il massimo risultato“.

Il patron della formazione Kawasaki Puccetti Racing ha ribadito qual è l’obiettivo in Supersport con Can Oncu: “Abbiamo firmato un contratto quinquennale con Oncu, arrivato da noi tre anni fa dalla Moto3. Puntiamo a vincere il campionato del mondo con lui, questo è l’obiettivo dichiarato. Tocca a lui adesso“.

Il pilota turco, salito successivamente sul palco, ha grande voglia di gare ed è impaziente di sfidare i suoi avversari: “Proverò a vincere. La moto frena forte e mi piace molto. Ci sono tanti rivali forti, sarà molto difficile, ma darò il massimo. Non vedo l’ora di gareggiare“.

In Superbike vincere gare sarà molto complicato, però Puccetti con Sykes spera di riaffacciarsi qualche volta sul podio e di stare costantemente in top 10. Il campione del mondo del 2013 ha ripreso confidenza con la Ninja nei primi test invernali ed è fiducioso: “Felice di essere tornato e di avere avuto questa opportunità con Manuel. Ho capito cosa migliorare sulla moto, il test a Jerez è stato fondamentale. Poi a Portimao abbiamo fatto altri aggiustamenti e stiamo andando nella giusta direzione. Nel box abbiamo lavorato con tranquillità“.

Da non dimenticare che Manuel con la sua struttura supporta anche il team Vince64 nel Mondiale Supersport. Sul palco sono saliti il team principal Vincenzo Scandizzo e il pilota John McPhee, entrambi molto entusiasti per questa avventura. Alla fine dell’evento hanno partecipato a una foto di gruppo tutte le persone che fanno parte di Kawasaki Puccetti Racing Team. Sul palco è stata portata pure una bella torna: un ottimo modo per concludere questa serata.