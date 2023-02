Superbike, Tom Sykes: “Sempre meglio con la Kawasaki e con Puccetti”

A Portimao è andato avanti il lavoro di Tom Sykes e del Kawasaki Puccetti Racing Team per essere pronti alla stagione Superbike 2023. Il 37enne inglese si sta adattando a una Ninja che è un po’ diversa da quella che aveva lasciato a fine 2018 per poi trascorrere tre anni in BMW e successivamente andare in BSB con Ducati.

53 giri il primo giorno e 45 nel secondo, tanta attività in pista per provare le novità sulla moto e trovare una buona base per essere competitivi a Phillip Island. In Australia ci sarà l’ultimo test (20-21 febbraio) e poi anche il primo round del calendario. Il campione SBK 2013 e la squadra di Manuel Puccetti vogliono assolutamente arrivare preparati: l’obiettivo sarà quello di riuscire a stare in top 10.

Superbike, Sykes ottimista dopo il test a Portimao

Sykes ha ottenuto il nono miglior tempo nel day 2 in Portogallo, il decimo nella classifica combinata, con un distacco di 1″5 dal recordman Alvaro Bautista. È abbastanza soddisfatto del lavoro svolto all’Autodromo Internacional do Algarve e di come si sta trovando con il Kawasaki Puccetti Racing Team: “L’atmosfera che si respira nel box è molto positiva. Il feeling tra di noi è ottimo e questo ci ha permesso di svolgere una grande mole di lavoro“.

Anche se c’è ancora molto da fare per essere al livello desiderato, il pilota britannico ritiene che sia stata intrapresa la giusta strada: “Abbiamo provato diversi setting e mi sono trovato sempre più a mio agio sulla moto. A Portimao abbiamo proseguito quanto avevamo iniziato a Jerez e alla fine sono stati due giorni molto proficui. Abbiamo raccolto molti dati importanti che ci saranno utili“.

SBK, team Puccetti pronto per Phillip Island

Manuel Puccetti, che aveva in pista anche Can Oncu per il Mondiale Supersport, si è detto a sua volta contento di come sono andate le due giornate a Portimao: “Abbiamo tirato le fila dei lavori svolti sia nel nostro reparto corse che nei precedenti test. Possiamo dire di essere molto vicini agli obiettivi che ci eravamo posti. In Superbike abbiamo lavorato alla messa a punto della nostra moto, mentre in Supersport abbiamo proseguito lo sviluppo del ride by wire. Siamo pronti per il test e per il round di Phillip Island“.

A Phillip Island la squadra emiliana continuerà a provare le varie novità portate da Kawasaki per il Mondiale Superbike 2023 alla ricerca di ulteriori passi avanti. E prima del round in Australia dovrebbe essere anche ufficializzata la nuova omologazione della Ninja ZX-10RR.

Foto: Kawasaki Puccetti Racing Team