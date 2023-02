MotoGP, Marco Bezzecchi: la moto di Pecco per puntare alla vittoria

Marco Bezzecchi ha chiuso la stagione 2022 con il sigillo di “rookie of the year”, centrando il primo podio in sella alla Ducati GP21 ad Assen e il 14° posto in classifica piloti. Nella prossima stagione MotoGP avrà a disposizione una Desmosedici GP22, la moto con la quale il compagno di Academy Pecco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale. Roba non da poco per il 22enne pilota romagnolo che vuole alzare il baricentro delle sue prestazioni e regalare altre soddisfazioni al Mooney VR46 Racing Team.

Obiettivi per la stagione MotoGP ’23

La settimana scorsa Marco Bezzecchi, insieme alla VR46 Riders Academy, ha fatto tappa a Portimao per due giorni di test privati. Ha girato in sella ad una Panigale V4R prima di ritornare nella sua Viserba e preparare il volo per la Malesia. “Siamo andati due giorni a Portimao con l’Academy, è sempre bello tornare in pista e andare in moto, molto più bello che andare in palestra. Mi sono trovato bene, siamo stati tutti insieme con Valentino Rossi, sempre bello ritornare a girare con lui… Siamo pronti“.

Il ‘Bez’ avrà maggiori pressioni esterne dopo il primo anno in MotoGP, con una Ducati in ottima forma tecnica servirà dare il gas per alzare la voce e farsi spazio tra i big. “L’anno scarso è stato fantastico, quest’anno voglio continuare a migliorare. Come obiettivo voglio mettere una prima vittoria, cercare di essere competitivi senza troppi grilli per la testa“, ha aggiunto il pilota di Rimini a Sky Sport. “Abbiamo una GP22, la stessa che aveva Pecco, dobbiamo capire come funziona. A Valencia abbiamo avuto una infarinata, dobbiamo capire come funziona, a Sepang cercheremo di adattarla alla mia guida. Questo è il primo obiettivo, poi cercare di essere veloci insieme ai top rider“.

