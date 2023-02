TRICKSTAR nuovo team ufficiale Kawasaki dell’Endurance FIM EWC

Trascorsi quattro mesi dalla nostra anticipazione dello scorso 25 ottobre, adesso è ufficiale. TRICKSTAR sarà il nuovo team ufficiale Kawasaki del Mondiale Endurance FIM EWC a partire dalla stagione 2023, subentrando a SRC. Con Gilles Staffler in pensione, Ryuji Tsuruta ha rilevato questo ambito posto nella specialità, mantenendo tuttavia in parte un legame con il recente passato.

TEAM KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR

La squadra assumerà la denominazione di Team Kawasaki Webike TRICKSTAR, conservando lo storico #11 di Kawasaki France. La novità principale è rappresentata dal passaggio dagli pneumatici Dunlop a Bridgestone, partner di lungo corso di TRICKSTAR alla 8 ore di Suzuka. Va detto che la struttura nipponica, a tutti gli effetti un’azienda apprezzatissima nel settore che realizza parti rivolte proprio alle moto (in primis il celebre terminale di scarico IKAZUCHI), disputò già la stagione 2016/2017 del FIM EWC, cogliendo un sorprendente terzo posto al Bol d’Or 2016.

LINE-UP RINNOVATA

Per quanto concerne i piloti, trova conferma in squadra Randy De Puniet, tornato in Kawasaki SRC nella passata stagione. Accanto a lui il Giappone sarà rappresentato da Kazuki Watanabe, strappato a Yoshimura SERT Motul Suzuki e già pilota ufficiale Kawasaki (anche alla 8 ore di Suzuka) nel recente passato. La sorpresa è rappresentata dal terzo pilota che risponde al nome di Christophe Ponsson, fino allo scorso anno impegnato nel Mondiale Superbike. Nota a margine, De Puniet è proprio “coach” di Ponsson.