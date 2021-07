Superbike Donington, Jonathan Rea si gusta la rivincita allo sprint

Jonathan Rea domina la Superpole Race e riparte in contropiede su Toprak Razgtalioglu sesto. Doppio podio BMW, la Ducati ancora a picco

Nella Superbike a Donington Jonathan Rea ha dominato la gara sprint prendendosi la rivincita su Toprak Razgtalioglu che lo aveva fregato in gara 1. Il fuoriclasse Kawasaki riguadagna otto punti sul turco, finito sesto, quindi il bilancio del week end comincia a pendere dalla sua parte, visto che il vantaggio nel mondiale torna a -23 punti. La corsa sprint è stata molto tesa, perchè è partita con pista umida, rendendo assai problematica la scelta degli pneumatici. Rea è andato sulle intermedie, emulato dagli altri top rider. La Ducati ha provato il colpo a sorpresa, con l’idea di ripetere il “golpe” di Aragon. Scott Redding è andato sulle rain, ma stavolta gli ha girato malissimo. Il britannico è arrivato ultimo, e oltre al danno anche la beffa: secondo zero punti consecutivo dopo la scivolata di ieri e partenza a metà schieramento in gara 2.

IN AGGIORNAMENTO

Gran finale alle 15

Adesso resta l’ultima sfida, alle 15 italiane, per completare il trittico di Donington. Stavolta si correrà sulla distanza usuale (23 giri) con griglia determinata dall’arrivo della Superpole Race. Meteo: previsti temporali e intensificarsi della pioggia proprio all’orario del via. Ricordiamo che invece sabato si è gareggiato sull’asciutto, con successo di Toprak Razgatlioglu davanti a Jonathan Rea (qui cronaca e classifica) Il prossimo round Superbike si corre il 24-25 luglio ad Assen, in Olanda.

