Il round ad Assen ufficialmente posticipato. Non più ad aprile, tutto rimandato a fine agosto. Ecco il calendario Superbike aggiornato.

L’emergenza coronavirus sta portando a continui cambiamenti. Abbiamo un’altra novità in Superbike, stavolta per quanto riguarda il round ad Assen. Originariamente previsto per il 17-19 aprile, ora i piloti delle derivate di serie lo disputeranno il 21-23 agosto. Da vedere ora cosa succederà con le prossime tappe a maggio: al momento sembra difficile riprendere prima di giugno.

FIM e Dorna WSBK Organization hanno preso così atto delle ultime misure restrittive attuate dal governo del paese per arginare la diffusione del virus. Recentemente infatti tutti gli eventi previsti al TT Circuit Assen fino al 6 aprile erano stati cancellati. Ora, in seguito a nuovi ordinamenti, il tracciato dei Paesi Bassi non ospiterà più nessun evento fino al 1° giugno.

In seguito a queste decisioni, ecco l’annuncio ufficiale del rinvio del Dutch Round del Mondiale Superbike, impossibile quindi da disputare nella data originariamente prevista. La priorità di tutte le parti coinvolte rimane come sempre la salute delle persone. La situazione attuale infatti porterà inevitabilmente ad altri cambiamenti.