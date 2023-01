Superbike, Remy Gardner: un nuovo inizio per dimenticare la MotoGP

Uno dei rookie più attesi del Mondiale Superbike 2023 è sicuramente Remy Gardner, in arrivo dalla MotoGP e desideroso di essere subito protagonista. È un campione del mondo (Moto2 2021) e ci si aspetta tanto da lui.

Nella top class del Motomondiale ha disputato una sola stagione ed è stata deludente. Ha faticato più di quanto si immaginasse con la KTM RC16 del team Tech3: solo 13 punti conquistati. Sperava di avere una seconda occasione, però la casa di Mattighofen ha preferito scaricarlo e dare il suo posto al nuovo campione Moto2, ovvero Augusto Fernandez.

Superbike, Gardner punta in alto con GRT Yamaha

Gardner ha firmato per il team GYTR GRT Yamaha e avrà a disposizione una R1 simile a quella della squadra ufficiale Pata with Brixx. Chiaramente, avrà bisogno di un periodo di adattamento per capire e sfruttare al meglio la nuova moto. Senza dimenticare le gomme Pirelli, un’altra novità per lui. Il test a Jerez nel dicembre scorso è stato poco utile, visto che ha piovuto.

Il pilota australiano ha grandi motivazioni per la sua avventura nel Mondiale SBK. Vuole mettersi alle spalle la delusione provata in MotoGP tra risultati scadenti e mancato rinnovo con KTM. Ma ha trovato chi ha scelto di dargli fiducia e lui non vuole tradirla. Fare bene significherebbe pure essere preso in considerazione da Yamaha per una eventuale promozione nella struttura ufficiale.

Il confronto con Aegerter

Gardner nel box del team GRT Yamaha si trova un cliente non comodissimo, ovvero Dominique Aegerter. Lo svizzero è reduce da due mondiali Supersport e uno MotoE, vuole anche lui essere protagonista in Superbike e sa che il primo rivale da battere è il compagno di squadra.

L’australiano cercherà di prevalere in questo confronto interno. Il suo obiettivo sarà certamente quello di stare costantemente tra i primi cinque-sei. Una cosa non semplice, visto l’elevato livello della griglia SBK 2023. Però ha il talento e il pacchetto tecnico per pensare di poter disputare un’ottima stagione. Il suo connazionale Jack Miller si è detto convinto che andrà alla grande.

Foto: GRT Yamaha