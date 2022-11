SBK, Miller tifa per Gardner: “Lotterà con Bautista, Razgatlioglu e Rea”

Remy Gardner sarà una delle novità del Mondiale Superbike 2023 e c’è tanta curiosità di vederlo all’opera. Il campione Moto2 del 2021 non è riuscito a convincere la KTM a tenerlo in MotoGP e ha preferito cambiare completamente paddock, rilanciandosi nel campionato delle derivate di serie.

Correrà con la Yamaha R1 del team GYRT GRT e avrà come compagno Dominique Aegerter, due volte campione del mondo Supersport. Sarà una delle coppie più interessanti della griglia del WorldSBK. Il primo test è in programma verso metà dicembre a Jerez. Sarà curioso vedere il primo approccio con la moto di Iwata e le gomme Pirelli.

Superbike, Jack Miller crede in Remy Gardner

Sono in molti ad aspettarsi che Gardner riesca a diventare un protagonista del Mondiale Superbike. Ha sicuramente talento e non è diventato campione Moto2 per caso. In MotoGP non è riuscito a esprimersi come avrebbe voluto, però KTM lo ha bocciato rapidamente senza concedergli una seconda chance.

Tra coloro che credono che il figlio d’arte possa fare grandi cose nel 2023 c’è Jack Miller, suo connazionale che ha parlato al sito ufficiale del WorldSBK: “È triste che lasci il paddock MotoGP, ma è bello vedere un australiano in sella a una moto competitiva in Superbike. Speriamo che possa trovarsi a suo agio con la moto e molto presto lo vedremo lottare Alvaro, Toprak e Johnny. Una volta che avrà capito le gomme, sarò impaziente di vederlo battagliare per le prime posizioni“.

Miller, che l’anno prossimo correrà nel team ufficiale KTM MotoGP, non sembra avere dubbi sulla capacità di Remy di adattarsi al nuovo campionato e di combattere con i top rider. Spera che possa ricalcare le norme di altri connazionali che hanno fatto la storia della categoria: “Gli australiani vantano una lunga storia nel WorldSBK. Troy Corser, Troy Bayliss, Chris Vermeulen, e sicuramente ne sto tralasciando qualcuno. Sarà bellissimo avere un altro pilota di vertice con una moto competitiva. Speriamo riesca a conquistare buoni risultati“. Vedremo se Gardner saprà imporsi.

Foto: Instagram