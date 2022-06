Superbike, Redding chiede uno sforzo a BMW: “Penso di meritarlo”

Nel week-end Superbike a Misano BMW non è andata oltre il 9° posto in gara-2. Ancora una volta il miglior pilota del marchio tedesco si rivela Scott Redding, ma resta ancora distante dai big: nelle due manche principali il distacco dal vincitore oscilla tra 26 e 29 secondi. La M1000RR ancora non trova la quadra per compiere il decisivo step che gli consenta di entrare nel gruppo dei diretti inseguitori, anche se l’ex ducatista non giudica fallimentare il round di Misano.

Gara frenata alla partenza

La premessa “ottimistica” è che anche lo scorso anno BMW ha sofferto con le alte temperature del circuito adriatico. “La BMW ha avuto un week-end difficile nella passata stagione, quindi siamo venuti qui e abbiamo usato questa tappa come un test. Sono stato in grado di continuare il ritmo di Estoril, il che non è stato poi così male“, ha detto Scott Redding. “Ad essere onesti, avevamo un buon passo di gara, che sarebbe stato coerente con il sesto o il settimo posto. Ma ho lottato tutto il fine settimana per staccarmi dall’inizio, non sono partito bene. Ed è molto importante staccare nei primi giri. Ma sono sceso di nuovo al 16°, 17°, forse 18°, e poi combatti lì con i ragazzi e perdi cinque secondi nei primi due giri”.

Redding chiede uno sforzo in più

Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, ma per puntare alle zone alte del campionato Superbike occorre compiere un decisivo step tecnico. “Abbiamo avuto un passo gara costante. Questo è stato abbastanza buono per noi. Ma dobbiamo trovare qualcosa che mi permetta di partire meglio all’inizio. Penso di meritarlo“. Il 29enne pilota inglese chiede un ulteriore sforzo a BMW. “Abbiamo lavorato bene, abbiamo il ritmo, ma in partenza perdiamo. Quindi sono cose semplici che devono essere aggiustate“.

Impossibile raggiungere i big della Superbike

Il boss Marc Bongers non nasconde la sua insoddisfazione al termine del match a Misano. Consapevole che per quest’anno sarà impossibile raggiungere il passo di Bautista, Rea e Razgatlioglu. Resta però l’obiettivo del 5° posto da raggiungere entro la fine di questa stagione Superbike. E concorda con quanto lamenta Scott Redding: “Soprattutto con Scott abbiamo avuto delle brutte partenze e di conseguenza abbiamo perso troppo nel primo giro e non poteva più essere recuperato. Ora è necessario scoprire le cause. Ovviamente dobbiamo anche trovare più ritmo sulla moto, questo vale per tutti e quattro i piloti”.