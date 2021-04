Superbike, Rea e Lowes fanno volare la nuova Ninja ad Aragon

Nella prima giornata di test privati ad Aragon, Rea e Lowes rifilano un secondo alle Yamaha Superbike. In pista anche le MotoGP con Crutchlow e Pedrosa.

La Superbike si prepara a tornare in pista e al Motorland Aragon è andata in scena la prima di due giornate di test privati. Protagonisti Kawasaki e Yamaha, con Jonathan Rea e Alex Lowes osservati speciali insieme alla nuova Ninja. Per Yamaha pacchetto piloti al completo, fatta eccezione per Toprak Razgatlioglu.

Le Kawasaki dominano

Al termine del primo giorno dominano Rea e Lowes, che continuano a far volare la nuova Ninja. Il campione del mondo firma il riferimento di giornata davanti al compagno di squadra, non molto distante. Decisamente più staccati i piloti Yamaha, con Garrett Gerloff che prende più di un secondo dalla coppia di testa.

C’è anche la MotoGP con Crutchlow e Pedrosa

In pista anche le MotoGP con Cal Crutchlow e Daniel Pedrosa rispettivamente per Yamaha (organizzatrice dei test) e KTM. Test importanti anche per loro in ottica sviluppo per quanto riguarda le rispettive case. Se quella di Iwata ha iniziato alla grande la stagione con 3 vittorie, quella austriaca non ha cominciato il 2021 con il piede giusto. Chissà che le prove di Pedrosa ad Aragon non possano aiutare…

I tempi della prima giornata di test ad Aragon

1. Jonathan Rea (Kawasaki), 1:49.338

2. Alex Lowes (Kawasaki), 1:49.470

3. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:50.577

4. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:51.550

5. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:52.254.

6. Chris Ponsson (Alstare Yamaha), 1:52.946