Dopo avere mancato i test Superbike a Barcellona e Aragon, Razgatlioglu salterà altri due giorni sempre al Motorland: la leadership Yamaha è a rischio?

Toprak Razgatlioglu aveva sicuramente sognato un inizio di 2021 Superbike differente rispetto a come stanno andando le cose. Il pilota turco di Yamaha partiva decisamente carico per affrontare la nuova stagione, ma mentre i suoi rivali continuano a provare le derivate di serie e preparare la stagione, lui deve rimanere fermo.

Da Barcellona ad Aragon non c’è pace

Dopo avere saltato i test ufficiali a Barcellona per essere risultato positivo ad un test Covid-19 (senza sintomi), Toprak è stato costretto a mancare anche la due giorni di test ad Aragón prevista per il 12/13 aprile. A guidare lo sviluppo della Yamaha Superbike sono così stati soltanto Andrea Locatelli, Garrett Gerloff e Kohta Nozane, (più la presenza del convalescente Niccolò Canepa come sostituto). Piloti ufficiali che continueranno il lavoro in questi giorni.

Leadership Yamaha a rischio?

Razgatlioglu mancherà infatti anche ai prossimi test di questa settimana nelle giornate di mercoledì e giovedì, dove ci saranno anche le Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes. Il pilota turco è rientrato in patria e avrà così cinque giorni di prove in meno rispetto ai pari marca. Intanto Garrett Gerloff continua a fare progressi e prosegue il lavoro sulla Yamaha: la leadership di Toprak, così, rischia di essere a rischio…