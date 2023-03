SBK, Razgatlioglu non si nasconde: “Voglio un’altra tripletta in Indonesia”

L’Indonesia sicuramente rievoca bei ricordi a Toprak Razgatlioglu. Infatti, nel 2021 al Mandalika International Street Circuit si è laureato campione del mondo Superbike. Nel 2022, invece, ha siglato la una tripletta di vittorie nel weekend.

È una pista che piace al pilota turco, determinato a ridurre lo svantaggio di punti (39) da Alvaro Bautista nella classifica generale. Certamente pesa la caduta di Gara 2 a Phillip Island, provocata dalla Kawasaki di Alex Lowes. Un episodio davvero sfortunato, senza il quale sarebbe riuscito a conquistare dei buoni punti pur restando fuori dal podio. La voglia di riscatto in questo fine settimana sull’Isola di Lombok è tanta.

Superbike Indonesia, Razgatlioglu vuole tornare a vincere

L’Indonesia è un posto nel quale Razgatlioglu viene molto volentieri: “Per me è molto speciale – spiega – dato che qui nel 2021 sono diventato campione del mondo. Ho davvero dei bei ricordi, ma quest’anno vedremo come andrà. Il primo weekend della stagione non è stato dei migliori, però questo circuito è il mio preferito“.

Toprak spera di ritrovare a Mandalika il grande feeling e la velocità che ha avuto nel 2022 facendo un tris di successi. Ripetere quei risultati sarà complicato, però è fiducioso per questo weekend: “Per la Yamaha R1 questo tracciato è migliore rispetto a Phillip Island. A me piacciono le piste dove ci sono delle frenate forti, in Australia ce n’era solo una. Questo è il mio circuito favorito e cercherò di fare del mio meglio come l’anno scorso“.

SBK Mandalika, Toprak può battere Bautista?

Considerando le vittorie del 2022, sarà lui il favorito? Il pilota turco risponde così: “Vedremo, perché tutti son veloci e le moto sono migliorate. Io qui normalmente sono molto forte, spero di iniziare subito bene e di lottare ancora per vincere. Il mio obiettivo è fare tre vittorie come l’anno scorso“.

A Razgatlioglu è stato anche domandando del ritorno del Mondiale Superbike a Imola: “Mi piace quella pista – afferma – e ho buoni ricordi lì. Nel 2015 ho avuto una bella lotta con Caricasulo, in particolare negli ultimi giri. Nel 2019 ho battagliato con van der Mark e l’ho battuto, prendendomi il podio. Vogliamo lottare per vincere, non solo per salire sul podio“.

Yamaha R1 con livrea speciale in Indonesia

Le R1 del Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Team sfoggeranno una livrea speciale per questo round sull’Isola di Lombok. Infatti, sulla moto sarà presente l’accoppiata di colori rosso-bianco della bandiera dell’Indonesia, la Sank Saka Merah-Putih.

Questo gesto è un ringraziamento sia ai numerosi fan indonesiani che a Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) per la loro passione e il loro supporto. C’è un legame forte tra il marchio di Iwata e il Paese asiatico, dove viene sviluppato un programma per aiutare i migliori piloti locali. Correre con la bandiera sulle moto di Razgatlioglu e Locatelli è un bell’omaggio.

Foto: Yamaha Racing