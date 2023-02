Superbike Indonesia: Tutti contro Bautista, gli orari in pista, tv e streaming

Non c’è un attimo di respiro per gli assi del Mondiale Superbike. Lasciata Phillip Island, in Australia, la carovana è atterrata sull’isola di Lombok, in Indonesia, dove sorge il tracciato di Mandalika inagurato appena due anni fa. E’ una pista molto più “normale” del saliscendi che nel precedente week end ha ospitato l’apertura, qui il disegno è più simile alla maggior parte dei tracciati europei. La peculiarità di questo round sono le condizioni ambientali, caratterizzate da caldo tropicale e dai frequenti rovesci. Questa, per altro, è la stagione delle piogge e stando alle previsioni meteo la previsione di vedere gare sul bagnato e tutt’altro che remota.

Bautista e Ducati già in fuga

La nuova edizione del Mondiale Superbike si è aperta com’era finita la precedente, cioè nel segno di un Alvaro Bautista assolutamente dominante (qui la classifica). La Ducati non perdona e la versione ’23, con motore più docile ma altrettanto potente, sembra aver alzato ulteriormente l’asticella. Con il tris di Phillip Island lo spagnolo è già in fuga nel Mondiale, ora tocca ai grandi rivali Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) provare ad invertire l’inerzia e rimettersi in gioco. Per effetto delle sette ore di fuso orario, le due gare lunghe partiranno alle 06:30 del mattino in Italia. Qui sotto tutti gli orari in pista e la programmazione TV e streaming.

Così nel 2022

Il precedente a Mandalika è molto recente, visto che la Superbike vi ha fatto tappa il novembre scorso, penultimo atto della stagione 2022. In quella occasione Toprak Razgatlioglu fece il pieno, aggiudicandosi le tre corse in programma. Ma l’en plein non bastò ad impedire ad Alvaro Bautista di festeggiare in anticipo la conquista del primo titolo Mondiale. La sfida fra la Ducati vincitutto e la Yamaha si rinnoverà nel week end, ma non sottovalutate il potenziale di un Jonathan Rea assetato di rivincita con la Kawasaki reduce da un’apertura di campionato inferiore alle aspettative.

Venerdi 3 marzo 2023

02:00-02:45 WorldSSP – FP1

03:00-03:45 WorldSBK – FP1

05:00-05:45 WorldSSP – FP2

06:00-06:45 WorldSBK – FP2

Sabato 4 marzo 2023

01:30-02:00 WorldSBK – FP3

02:55-03:15 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

03:40-03:55 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

05:00 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:30 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)

Domenica 5 marzo 2023

01:30-01:45 WorldSBK – Warm up

01:55-02:10 WorldSSP – Warm up

03:30 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

05:00 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:30 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)