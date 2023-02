Superbike, la nuova classifica Mondiale: adesso Bautista chi lo ferma più?

La Ducati archivia un fine settimana stellare, che non ha precedenti nella storia Superbike. Mai nessuna marca aveva vinto tutte le gare della top class e della serie cadetta, sommando alla tripletta di Alvaro Bautista anche il doppio successo di Nicolò Bulega in Supersport. La Panigale V2 non aveva mai vinto, adesso il ghiaccio è rotto anche su quel fronte. A Phillip Island con la Ducati lo spagnolo ha trionfato otto volte, in nove gare disputate: tripletta nel 2019, due successi lo scorso anno, nuovo dominio in questa occasione. Alvarito ha battuto il primato di sette successi australiani di Jonathan Rea. Nella classifica iridata ha già 28 punti di vantaggio sull’inseguitore Andrea Locatelli, cioè più di una gara intera. Pazzesco. Il prossimo week end la Superbike torna in pista a Mandalika, in Indonesia.

Classifica Mondiale Piloti

1. Bautista (Ducati) punti 62; 2.Locatelli (Yamaha) 34; 3.Rea (Kawasaki) 31; 4. Rinaldi (Ducati 31); 5. Bassani (Ducati) 25; 6.Razgtalioglu (Yamaha) 23; 7. Lecuona (Honda) 22; 8. Oettl (Ducati) 20; 9. Petrucci (Ducati) 15; 10. Vierge (Honda) 14; 11. Aegerter (Yamaha) 12; 12.Redding (BMW) 10; 13. Gardner (Yamaha) 10; 14. Gerloff (Yamaha) 8; 15. Lowes A. (Kawasaki) 6; 16. Van der Mark (BMW) 4: 17. Baz (BMW) 1; 18. Syahrin (Honda) 1.

Classifica Mondiale Indipendenti

1.Bassani (Ducati) punti 25; 2. Oettl (Ducati) 20; 3. Petrucci (Ducati) 15; 4. Aegerter (Yamaha) 12; 5. Gardner (Yamaha) 10; 6. Gerloff (BMW) 8; 8. Baz (BMW) 1; 9. Syahrin (Honda) 1.

Classifica Mondiale Costruttori

1.Ducati punti 62; 2. Yamaha 39; 3. Kawasaki 34; 4. Honda 22; 5. BMW 11.

