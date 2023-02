Superbike, Imola torna nel calendario: è ufficiale

Non ci sarà solo Misano Adriatico come tappa italiana nel calendario del Mondiale Superbike 2023. Infatti, stamattina è stato ufficializzato il ritorno di Imola.

Il sindaco Marco Panieri lo ha comunicato nel corso della presentazione del programma eventi di quest’anno presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Da tempo era già trapelato il fatto che la SBK sarebbe tornata a correre presso lo storico circuito emiliano, però si attendeva una conferma di carattere ufficiale. Ci ha pensato il primo cittadino di Imola oggi.

Superbike a Imola: quando si disputerà il round

Il round è previsto per il weekend 14-16 luglio e, ovviamente, in azione ci saranno anche Supersport e Supersport 300. Adesso il calendario del WorldSBK è completo con tutti i dodici appuntamenti stabiliti. Da sottolineare anche che per lunedì 17 luglio è prevista una giornata di test Pirelli.

L’ultima volta che il campionato ha fatto tappa a Imola era il 2019. Allora si disputarono Gara 1 e Superpole Race, mentre Gara 2 fu cancellata a causa della consistente pioggia abbattutasi sul circuito. Gli appassionati della Superbike desideravano rivedere Alvaro Bautista e gli altri piloti all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro di tante battaglie nella storia del campionato. Sono stati accontentati.

Non solo Mondiale SBK

Il ritorno avviene in occasione del 70° anno dall’apertura del circuito, che nella serata di venerdì 14 ospiterà anche il concerto dei Placebo. È stata creata l’app Imola 70 che consente di consultare il calendario degli eventi in programma e di avere ogni tipo di informazione.

Da ricordare che Imola ospiterà anche il campionato di Formula 1 dal 19 al 21 maggio. Il contratto con Liberty Media scadrà nel 2025 e l’auspicio è che venga ulteriormente prolungato, considerando anche che c’è il pienone di tifosi. L’amministrazione comunale spera di attirare in città più persone possibili nei weekend di gara di F1 e Superbike. Sono occasioni importanti per il turismo locale.

Foto: WorldSBK.com