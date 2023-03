Superbike, Razgatlioglu ammette: “Più difficile battere Bautista nel 2023”

Troppo forti Alvaro Bautista e Ducati per la Yamaha in Indonesia. Nonostante la doppietta in Superpole, poi Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli hanno dovuto accontentarsi di seconda e terza posizione in Gara 1.

Il campione Superbike 2021 è partito bene, però poi non è riuscito a contenere lo strapotere del rivale spagnolo. Complice un elevato degrado della gomma anteriore, non ha potuto tenere il passo per giocarsi la vittoria. Ha incassato quasi 5 secondi di ritardo, parecchi. Dopo la tripletta del 2022, il turco sicuramente si aspettava una manche diversa al Mandalika International Street Circuit.

Superbike Indonesia, la delusione di Razgatlioglu dopo Gara 1

Razgatlioglu non ha nascosto il suo rammarico per l’epilogo della prima corsa di questo fine settimana sull’Isola di Lombok: “È stata una gara difficile. Dopo otto giri la gomma anteriore è calata e si è distrutta nella parte destra. Ho lottato in ogni curva. Bautista è stato forte in ogni giro usando la gomma SC1, mentre io avevo la SC2 proprio per le condizioni calde ed è stato strano avere quel grande calo. Dobbiamo migliorare per domani, nel warmup bisogna capire cosa fare“.

La Superpole Race può essere l’occasione giusta per la prima vittoria? Toprak non ne è pienamente convinto: “Ci sono solo 10 giri e tutti spingono al massimo. Sicuramente anche Alvaro sarà forte, vedremo… Oggi è impossibile dire come andrà, spero che miglioreremo e battaglieremo per vincere“.

Toprak prevede una stagione SBK più difficile

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon ammette che sarà più complicato strappare il titolo SBK a Bautista nel 2023: “Il Mondiale quest’anno non è semplice, perché Ducati ha fatto un grande miglioramento con la moto. Lo scorso anno era già forte e quest’anno lo è ancora di più. Non lo vediamo solo con Bautista, ma anche con Rinaldi e gli altri piloti. Cercheremo di lottare ancora e spero che domani riuscirò a vincere. Farò del mio meglio“.

In questo momento il campione della Ducati è leader a punteggio pieno con 87 punti, il secondo è Locatelli con 50 e poi c’è Razgatlioglu a 43. Mancano due manche in Indonesia e altri dieci round del calendario, quindi è presto per sbilanciarsi in modo netto, però quanto visto finora fa pensare che possa esserci il bis di Alvaro.

Foto: Yamaha Racing