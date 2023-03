Superbike Indonesia: Toprak ci crede, la Superpole è regno Yamaha

Si può battere la strepitosa Ducati di Alvaro Bautista e riaprire la lotta al vertice Superbike? Ne è convinto Toprak Razgatlioglu, atterrato in Indonesia con la ferma intenzione di rimettere in carreggia un un Mondiale partito non certo con il botto per le aspirazioni del talento turco e della stessa Yamaha. In attesa di vedere che accadrà negli infuocati 21 giri della gara (primo via alle 06:30 italiane) Toprak si è preso una Superpole dominata dalla YZF-R1. Il secondo tempo infatti è di un Andrea Locatelli sempre più convinto delle proprie possibilità e galvanizzato dal podio di Phillip Island, abbondantemente davanti allo scatenato compagno di box.

Tripletta Toprak

Razgtalioglu ha messo le mani sulla decima Superpole in carriera con il tempo di 1’32″037, appena 69 millesimi di secondo meglio di un Locatelli che nel giro buono è stato in vantaggio fino all’ultimo intermedio: nello stretto il turco è impressionante. Si tratta della terza Superpole di fila per Toprak su questo tracciato (21-22-23) e adesso l’obiettivo è ripetere l’impresa del novembre scorso, quando infiò tre vittorie su tre. In quella occasione Bautista aveva il Mondiale in testa, festeggiato al termine di gara 1. Stavolta battere la Ducati sarà più dura, anche alla luce della perfetta gestione della gomma che Alvarito ha mostrato durante le prove (qui l’analisi tecnica)

Seconda fila di fuoco

Ci saranno Jonathan Rea, che ha sbagliato la seconda parte del giro buono fermandosi in quarta casella, e gli arrembanti ducatisti Michael Rinaldi (primatista del venerdi) e Axel Bassani. In Australia l’astro nascente veneto era partito a centro gruppo, qui la visuale sarà molto migliore per il progetto di una gara tutta all’attacco. Passi avanti anche per Danilo Petrucci: non tanto per la posizione, quanto per il distacco. L’ex MotoGP è piombato a meno di sette decimi dalla pole, niente male considerando che qui non ha mai corso. Ci vuole solo pazienza, Petrux arriverà.

Remy Gardner non corre: gastroenterite

L’intossicazione alimentare è stato l’incubo dei piloti in questa trasferta indonesiana della Superbike. Tanti ne hanno sofferto, fin dal giovedi, con sintomi più o meno gravi. La peggio, al momento, è toccata all’australiano Remy Gardner che è stato dichiarato non in grado di correre gara 1. Se tutto va bene, se ne riparla per la doppia sfida di domenica. Un colpo basso per le ambizioni di Yamaha GRT e per lo stesso figlio d’arte, che nelle prove del venerdi era andato molto forte, su un tracciato molto congeniale alla YZF-R1. Per lo stesso motivo sarà assente anche Eric Granado, brasiliano di Honda Mie.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon